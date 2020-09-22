مایکل چپمن فیلمبردار «راننده تاکسی» و «گاو خشمگین» درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مایکل چپمن فیلمبردار و کارگردان که برای دوربین تاثیرگذارش در فیلم‌هایی چون «راننده تاکسی»، «گاو خشمگین» و «آخرین والس» اسکورسیزی شناخته می‌شد؛ یکشنبه به دلیل نارسایی قلبی جان باخت. وی ۸۴ ساله بود.

همسر وی امی هولدن جونز که خود فیلمنامه‌نویس و کارگردان است در صفحه فیس‌بوکش این خبر را تایید کرد.

چپمن دو بار نامزدی اسکار را در بخش بهترین فیلمبرداری برای «گاو خشمگین» که به شیوه سیاه و سفید فیلمبرداری شده بود و «فراری» ساخته اندرو دیویس با بازی هریسون فورد دریافت کرده بود. پس از فیلمبرداری «راننده تاکسی» از وی به عنوان شاعر پیاده‌روها یاد می‌شد.

چپمن شاگرد گوردون ویلز بود و در چند فیلم از جمله فیلم‌های «سرزمین خدا» هال اشبی و «پدر خوانده» دستیار دوربین وی بود. اشبی بعد وی را به عنوان فیلمبردار برای «آخرین جزییات» با بازی جک نیکلسون استخدام کرد. در مرحله بعد اسکورسیزی وی را برای «راننده تاکسی» در سال ۱۹۷۵ استخدام کرد.

او سپس به لس‌آنجلس نقل مکان کرد و به کار فیلمبرداری ادامه داد.

وی همچنین در دهه ۱۹۸۰ کارگردانی چند فیلم را انجام داد که «همه حرکت‌های درست» با بازی تام کروز جوان از جمله آنهاست.

این فیلمبردار که سال ۱۹۳۵ متولد شده و در دانشگاه کلمبیا تحصیل کرده بود، جایزه یک عمر دستاورد هنری را از انجمن فیلمبرداران آمریکا در سال ۲۰۰۴ دریافت کرد. وی از سال ۱۹۹۵ از اعضای این انجمن بود. جایزه جشنواره بین‌المللی فیلم کمرایمیج نیز در سال ۲۰۱۶ به وی اهدا شده بود.

چپمن پس از فیلمبرداری آخرین فیلمش «پلی به سوی ترابیتیا» در سال ۲۰۰۷ بازنشسته شده بود و در مدرسه هنرهای کالیفرنیای شمالی تدریس می‌کرد.