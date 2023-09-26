به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری بعدازظهر سه‌شنبه در آئین تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان خمینی‌شهر با بیان اینکه همه ما با تعامل و همدلی باید دشمن را مأیوس کنیم، اظهار داشت: از این رو هر کس با رعایت جایگاه خود باید با همکاران همدلی و همراهی داشته باشد.

وی با بیان اینکه امروز ما در استان اصفهان مظهر همدلی و همراهی هستیم، افزود: ما باید همواره آماده خدمت باشیم و هنر حیات طیبه است که وجودمان برای مردم خیر باشد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان محور فعالیت ما رسیدگی قضائی است، گفت: پرونده‌های ما در دادگاه‌های تجدیدنظر دادگستری استان اصفهان مانده است و باید رسیدگی شود.

وی تصریح کرد: از این رو ما مجبور به انجام این تکریم و معارفه شدیم و از این رو بهترین گزینه آقای شیروانی بود که مدیری شایسته و موفق است.

حجت‌الاسلام جعفری گفت: تأمین امنیت مردم برای ما اولویت است و رضایت از دستگاه قضائی در این زمینه نقش بسزایی دارد که در استان اصفهان شاهد چنین امنیتی هستیم.