کنگره بین المللی «جراحی های کم تهاجمی» در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید ضیاالدین راثی هاشمی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از برگزاری هجدهمین کنگره بین المللی جراحیهای کم تهاجمی در تبریز خبر داد و گفت: این کنگره همه ساله و با همکاری انجمنها و دانشکدههای پزشکی سراسر کشور برگزار میشود که امسال نیز تبریز میزبان این همایش خواهد بود.
دبیر کنگره ادامه داد: این همایش با حضور اساتید بنام و مطرح کشور در حوزه جراحیهای کم تهاجمی در روزهای ۱۱ الی ۱۳ مهرماه در مجتمع پتروشیمی تبریز برگزار خواهد شد.
هاشمی از دریافت ۱۷۰ مقاله و سخنرانی طی اعلام فراخوان کنگره خبر داد و گفت: در نهایت ۱۰۰ سخنرانی از اساتید و صاحب نامان این عرصه خواهیم داشت و همچنین سخنرانانی از کشورهای آمریکا، سوئیس، فرانسه، آلمان و ترکیه به صورت مجازی به ارائه اخرین دستاوردهای خود در این عرصه میپردازند.
این متخصص جراحی، گروههای هدف این کنگره را تمامی رشتههای پزشکی دانست که با موضوع جراحیهای کم تهاجمی درگیر هستند و ادامه داد: علم پزشکی همواره در حال پیشرفت بوده و امروزه روشهای کم تهاجمی، جای خود را به عنوان روش مهم جراحی در دنیا باز کرده و تمایل و میل بیماران به این است که اعمال جراحی با حداقل درگیری و تهاجم باشد که در روش کم تهاجمی به دلیل برشهای استاندارد و تنها با ایجاد سوراخ و به وسیله تجهیزات دارای دوربین، کمترین مشکلات برای بیمار ایجاد میشود.
وی، کشور ایران را یکی از کشورهای صاحب عنوان در این خصوص دانسته و گفت: ایران در موضوع جراحیهای کم تهاجمی جزو کشورهای صاحب سبک در آسیا و خاورمیانه است.
دکتر عبدالرضا مهدی نواز، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در این نشست از برنامه ریزی انجام شده برای انجام جراحیهایی به صورت زنده در این کنگره خبر داد و گفت: همزمان با برگزاری کنگره، ۱۵ غرفه تجهیزات پزشکی برای ارائه آخرین ابزار پزشکی در این حوزه نیز در محل سالن همایش برپا خواهد بود.
وی اهمیت کنگره را به دلیل مخاطب قرار گرفتن و درگیری چندین رشته پزشکی عنوان کرد و گفت: امیدواریم حمایتهای لازم از سوی مسئولین استان برای برگزاری همایشهای علمی مشابه صورت گیرد چرا که برگزاری شایسته این رویداد به نفع استان و شهر تبریز خواهد بود.
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