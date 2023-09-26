انتقاد علی پروین از استقبال رونالدو/ بازیکنان پرسپولیس راه رفتند!

به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین در مورد اتفاقات دیدار پرسپولیس و النصر گفت: رونالدو بازیکن بزرگی است اما ما نباید به استقبال او می رفتیم چرا که او یک بازیکن است اما اگر مدیرعامل بود باید می رفتیم. صبح همان روز به آقای درویش که رفیق ماست گفتیم نرو. به من گفت شما هم بیا که قبول نکردم.

علی پروین ادامه داد: انقدر استقبال از رونالدو را بزرگ کردند که فوتبال پرسپولیس افتضاح شد. همه بازیکنان در زمین راه رفتند و هیچکدام در اندازه خودشان نبودند. تا به حال ندیده بودم که بازیکنان پرسپولیس تا این حد خراب باشند.

وی در مورد این که برخی عنوان کرده اند که بد بودن پرسپولیس به دلیل کیفیت نامناسب چمن ورزشگاه آزادی بوده است گفت: اینها همه بهانه است. چمن آزادی برای تیم النصر هم بود. پس چرا آنها پیروز شدند؟

علی پروین با انتقاد از شیوه بازی پرسپولیس و عملکردی که بازیکنان در این دیدار داشتند گفت: از این بازی پرسپولیس تعجب کردم. واقعا مفت باختند و سه امتیاز را به حریف دادند.