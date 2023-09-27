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۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۰۱

مدیرکل پزشکی قانونی استان:

مونواکسید کربن در آذربایجان شرقی جان ۱۴ نفر را گرفت

مونواکسید کربن در آذربایجان شرقی جان ۱۴ نفر را گرفت

تبریز-مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی گفت: در پنج ماهه نخست امسال ۱۴ نفر در استان بر اثر مسمومیت با گاز مونواکسیدکربن جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد ستاره با اشاره به اینکه از این تعداد ۵ نفر زن و بقیه مرد بودند، افزود: این آمار در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته که ۲۳ نفر فوت شده بود ۹ نفر کاهش یافته است.

وی ادامه داد: در مرداد امسال هیچ فوتی براثر استنشاق گاز مونواکسید کربن گزارش و ارجاع نشده در حالی که در مرداد ماه سال گذشته ۵ نفر بر اثر مسمومیت با گاز منواکسیدکربن جان خود را از دست دادند.

ستاره اظهار کرد: ۶۵ نفر در سال گذشته بر اثر استنشاق گاز سمی مونواکسید کربن در استان جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۴۴ نفر مرد و ۲۱ نفر زن بودند.

وی، ضمن هشدار به خانواده‌ها در مورد جدی گرفتن خطر مسمومیت با گاز منواکسیدکربن افزود: گاز مونواکسید کربن گازی بدون رنگ و بو است و علائم مسمومیت حاد با این گاز شامل سردرد، سرگیجه، تهوع و استفراغ و احتمالاً درد شکمی و سپس حالت بیهوشی، تشنج و اغما می‌باشد.

کد مطلب 5897198

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