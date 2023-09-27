مونواکسید کربن در آذربایجان شرقی جان ۱۴ نفر را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد ستاره با اشاره به اینکه از این تعداد ۵ نفر زن و بقیه مرد بودند، افزود: این آمار در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته که ۲۳ نفر فوت شده بود ۹ نفر کاهش یافته است.

وی ادامه داد: در مرداد امسال هیچ فوتی براثر استنشاق گاز مونواکسید کربن گزارش و ارجاع نشده در حالی که در مرداد ماه سال گذشته ۵ نفر بر اثر مسمومیت با گاز منواکسیدکربن جان خود را از دست دادند.

ستاره اظهار کرد: ۶۵ نفر در سال گذشته بر اثر استنشاق گاز سمی مونواکسید کربن در استان جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۴۴ نفر مرد و ۲۱ نفر زن بودند.

وی، ضمن هشدار به خانواده‌ها در مورد جدی گرفتن خطر مسمومیت با گاز منواکسیدکربن افزود: گاز مونواکسید کربن گازی بدون رنگ و بو است و علائم مسمومیت حاد با این گاز شامل سردرد، سرگیجه، تهوع و استفراغ و احتمالاً درد شکمی و سپس حالت بیهوشی، تشنج و اغما می‌باشد.