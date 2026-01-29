به گزارش خبرنگار مهر، رضا صالحی امیری عصر امروز پنجشنبه در جریان بازدید از حرم مطهر حضرت سبزقبا (ع) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز توفیق حاصل شد تا به همراه استاندار خوزستان، نماینده مجلس، امام جمعه دزفول، فرماندار ویژه شهرستان و مقامات استان، بازدیدی از حرم مطهر حضرت سبزقبا(ع) در دزفول داشته باشیم.

وی با محکوم کردن هتک حرمت آشوبگران به حرم مطهر حضرت سبزقبا (ع) و مزار سردار رشید اسلام سردار غلامعلی رشید، افزود: ننگ و نفرین بر کسانی باد که با باورها و اعتقادات مردم می جنگند. همه می‌دانیم که هویت، شرافت و دیانت مردم ایران از عشق به اهل بیت است و این اتفاق در نوع خود بی سابقه بوده است.

وزیر میراث فرهنگی با بیان اینکه هتک حرمت حرم مطهر حضرت سبزقبا (ع) چهره واقعی دشمنان این ملت را بر همگان آشکار کرد، گفت: اگر ما هزاران ساعت تصویر واقعی تروریست ها و عوامل بیگانه را در رسانه ملی، رسانه ها و شبکه های اجتماعی شرح می دادیم نمی توانستیم آن گونه که این سند گویای ذات و چهره واقعی و جنایات آنان است این مهم را تبیین کنیم.

صالحی امیری بیان کرد: امیدوار هستیم با آگاهی مردم بتوانیم با سرعت از این فضا عبور کنیم و وحدت، همدلی و انسجام را به دزفول و جامعه بزرگ دزفول بر گردانیم.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه شهرستان دزفول در تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران صاحب نام است و یکی از قطب های بزرگ تمدن محسوب می شود، اضافه کرد: رشادت های مردم دزفول در زمان جنگ تحمیلی و تعداد شهدا نیز زبانزد است. در جنگ تحمیلی دزفول سرداران بزرگی را به مردم ایران زمین و اهل بیت اهدا کرد.

صالحی امیری با بیان اینکه حامل سلام ریاست جمهور به مردم دزفول هستم، گفت: تقاضای رئیس جمهور از مردم دزفول این بود که انسجام و همدلی را فراموش نکنند چرا که این روزها خواهد گذشت و خواری و ذلت برای دشمنان خواهد ماند و پیروزی همچون همیشه از آن جمهوری اسلامی است.

وزیر میراث فرهنگی در سفر به دزفول علاوه بر حرم مطهر سبزقبا، از پل باستانی دزفول نیز بازدید کرد و از نزدیک در جریان آخرین روند مرمت و بازسازی این پل و همچنین مطالبات مسئولان برای تکمیل پروژه مرمت کامل و احیای این اثر تاریخی قرار گرفت.