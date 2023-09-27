به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه در تماس تلفنی با «جیحون بایراموف»، همتای آذربایجانی خود درباره اوضاع منطقه قره‌باغ رایزنی کرد.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، دو طرف در این گفت‌وگوی تلفنی در خصوص اوضاع قره‌باغ از جمله ارائه کمک‌های بشردوستانه و تضمین حقوق و امنیت ساکنان ارمنی رایزنی کردند.

طبق این بیانیه، دو طرف همچنین درباره راهکارهای اجرای توافقات سه جانبه در نشست سران سه کشور طی بازه زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ میلادی درباره معاهده صلح میان باکو و ایروان، ترسیم مرزهای ارمنستان و آذربایجان و رفع محدودیت حمل و نقل ترانزیتی بحث و تبادل نظر کردند.

لاوروف و بایراموف همچنین رایزنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای مورد اهتمام، بر تداوم تماس‌ها در سطوح مختلف توافق کردند.