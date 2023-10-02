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۱۰ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۳۱

مسکو خبر داد؛

تیراندازی به گشتی مشترک روسیه و جمهوری آذربایجان در قره‌باغ

تیراندازی به گشتی مشترک روسیه و جمهوری آذربایجان در قره‌باغ

وزارت دفاع روسیه امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد: گشتی مشترک روسیه و جمهوری آذربایجان در قره‌باغ هدف تیراندازی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه از تیراندازی به سمت گشتی مشترک روسیه و جمهوری آذربایجان در قره باغ خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: یک مورد نقض آتش بس توسط نیروهای حافظ صلح روسیه در قره باغ به ثبت رسید. گشت زنی مشترک روسیه و (جمهوری) آذربایجان در خانکندی (مرکز منطقه قره باغ) هدف شلیک فرد ناشناس قرار گرفت.

بیانیه مذکور در ادامه اضافه می کند: شلیک به سمت گروه گشت زنی روسیه- (جمهوری) آذربایجان تلفات جانی نداشت. تحقیقات در این خصوص در جریان است.

وزارت دفاع روسیه در هفته های پیش هم در بیانیه ای اعلام کرده بود: خودرو حامل نیروهای حافظ صلح روسیه در قره باغ هدف اصابت گلوله قرار گرفت. تعدادی از نظامی روس که در این خودرو بودند، کشته شدند. روز ۲۰ سپتامبر، خودرو حامل نیروهای حافظ صلح روسیه حین بازگشت از یک پُست دیده بانی در منطقه روستای Dzhanyatag، مورد شلیک سلاح های سبُک قرار گرفت.

کد مطلب 5901449

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