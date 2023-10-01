مصدومیت شدید دروازه بان فولاد خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برکناری علیرضا منصوریان از هدایت تیم فوتبال فولاد خوزستان، «خوان ایگناسیو مارتینز» به عنوان سرمربی جدید فولادی‌ها انتخاب و معرفی شد. فولادی‌ها در تعطیلات لیگ برتر اردوی چند روزه‌ای را در تهران برگزار کردند و پس از بازگشت به خوزستان در دیداری تدارکاتی رو در روی صنعت نفت آبادان قرار گرفتند و این بازی را با نتیجه ۲ بر صفر واگذار کردند.

تمرینات فولادی‌ها این روزها با جدیت تمام در خوزستان برای دیدار با تیم هوادار در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر دنبال می‌شود و در همین خصوص «کریستوفر کنت» روز گذشته از ناحیه چشم دچار آسیب دیدگی شدیدی شد و نتوانست تمرین را به پایان برساند. مصدومیت او به گونه‌ای نیست که خانه نشین شود و می‌تواند تیم خود را برای بازی‌های پیش رو همراهی کند.

فولاد تاکنون امتیازی را در لیگ برتر کسب نکرده و در قعر جدول قرار دارد. تیم‌های فولاد خوزستان و هوادار تهران روز جمعه و از ساعت ۱۷ به مصاف هم خواهند رفت.