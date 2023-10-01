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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۱

لیگ برتر فوتبال؛

مصدومیت شدید دروازه بان فولاد خوزستان

مصدومیت شدید دروازه بان فولاد خوزستان

دروازه بان خارجی تیم فوتبال فولاد خوزستان از ناحیه چشم دچار مصدومیت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برکناری علیرضا منصوریان از هدایت تیم فوتبال فولاد خوزستان، «خوان ایگناسیو مارتینز» به عنوان سرمربی جدید فولادی‌ها انتخاب و معرفی شد. فولادی‌ها در تعطیلات لیگ برتر اردوی چند روزه‌ای را در تهران برگزار کردند و پس از بازگشت به خوزستان در دیداری تدارکاتی رو در روی صنعت نفت آبادان قرار گرفتند و این بازی را با نتیجه ۲ بر صفر واگذار کردند.

تمرینات فولادی‌ها این روزها با جدیت تمام در خوزستان برای دیدار با تیم هوادار در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر دنبال می‌شود و در همین خصوص «کریستوفر کنت» روز گذشته از ناحیه چشم دچار آسیب دیدگی شدیدی شد و نتوانست تمرین را به پایان برساند. مصدومیت او به گونه‌ای نیست که خانه نشین شود و می‌تواند تیم خود را برای بازی‌های پیش رو همراهی کند.

فولاد تاکنون امتیازی را در لیگ برتر کسب نکرده و در قعر جدول قرار دارد. تیم‌های فولاد خوزستان و هوادار تهران روز جمعه و از ساعت ۱۷ به مصاف هم خواهند رفت.

مصدومیت شدید دروازه بان فولاد خوزستان

کد مطلب 5899835
بهنام روان پاک

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