به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در دومین دیدار خود در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه روز دوشنبه در قطر به مصاف تیم الدحیل خواهد رفت.

یحیی گل محمدی در نشست خبری قبل از این دیدار گفت: از تیم الدحیل و مجموعه این باشگاه بابت امکانات خوبی که در اختیار ما قرار دادند تشکر می کنیم. با توجه به اتفاقاتی که در هفته اول رخ داد و نتوانستیم پیروز بازی باشیم در دیدار دوم خود و در این گروه سخت به دنبال کسب بهترین نتیجه هستیم.

او ادامه داد: هم ما و هم الدحیل به دنبال سه امتیاز بازی هستیم. تمرینات خوبی برگزار کرده ایم و شرایط خوبی برای مصاف با الدحیل داریم. تنها مشکل ما تعطیلی مسابقات لیگ است که به دلیل بازی های آسیایی هانگژو، بازیکنان ما از مسابقات دور بوده اند.

گل محمدی افزود: بازی نکردن باعث لطمه خوردن تیم ما شده است. از فدراسیون فوتبال می خواهیم که فیفا دی پیش رو لغو شود و بازیکنان در اختیار تیم ها باشند. عدم برگزاری مسابقات هم به باشگاه ها و هم به تیم ملی ما ضربه خواهد زد. امیدوارم تصمیم گیری خوبی در این رابطه شود و فردا هم با توکل به خدا بتوانیم دست پر از زمین خارج شویم.

گل محمدی خاطر نشان کرد: در پرسپولیس یاد گرفته ایم که برای اهداف بزرگ بجنگیم و مطمئنم که بازیکنان می توانند فردا عملکرد خوبی را داشته باشند. می دانیم که الدحیل از بازیکنان و کادرفنی خوبی برخوردار است اما امیدوارم بتوانیم بازی خود را به حریف دیکته کنیم.

سرمربی پرسپولیس ادامه داد: ما در این مسابقات حضور داریم تا لیاقت خودمان را نشان دهیم. در بازی مقابل النصر عربستان خیلی از عوامل علیه ما بود و نتوانستیم امتیازی کسب کنیم.

او در پایان گفت: چند بازیکن مصدوم داریم که فعلا نمی توانیم نامی از آن ها ببریم تا تمرین امروز را برگزار کنیم و باید ببینیم که برای بازی فردا در دسترس خواهند بود یا خیر. همچنین میلاد سرلک را به دلیل محرومیت در مقابل الدحیل در ترکیب نداریم.