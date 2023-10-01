عوامل فاجعه آتش سوزی الحمدانیه برکنار و به مراجع قضایی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر کشور عراق امروز یکشنبه از بررسی موضوع آتش سوزی یک تالار عروسی در منطقه الحمدانیه در استان نینوا و اتخاذ تصمیماتی در این باره خبر داد.

وی در این باره گفت: شماری از مسئولان استان نینوا که در این فاجعه آتش سوزی دخیل بوده اند از کار برکنار شده و به مراجع قضایی معرفی شده اند.

وی همچنین عنوان کرد که مدیر تالار عروسی الهیثم در منطقه الحمدانیه دوربین‌های مداربسته در این تالار را جمع آوری و آنها را به اربیل منتقل کرده است.

وزیر کشور عراق تاکید کرد: آتش سوزی در این تالار عروسی تصادفی بوده و هیچ انگیزه بین‌المللی در کار نبوده است.

پیش از اظهارات وزیر کشور عراق درباره فاجعه آتش سوزی در تالار عروسی الحمدانیه، کمیته تحقیق درباره این حادثه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که شمار قربانیان این رخداد به ۱۰۷ نفر و مصدومان نیز به ۸۲ نفر رسیده است.

کمیته تحقیق درباره حادثه آتش سوزی الحمدانیه همچنین به مقامات عراقی توصیه کرد شماری از مسئولان منطقه ای که در این رخداد دردناک دخیل بوده اند، برکنار شوند.

سه شنبه هفته گذشته در جریان آتش سوزی در یک تالار عروسی در منطقه الحمدانیه، صدها نفر از حاضران در این مراسم کشته و مصدوم شدند. این حادثه به دلیل استفاده از مواد محترقه در جریان عروسی و سرایت آن به کامپوزیت‌های سریع الاشتعال رخ داد که به صورت غیر ایمن از سوی مسئولان این تالار برای فضاسازی استفاده شده بود.