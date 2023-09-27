پیام تسلیت آیت الله سیستانی در پی حادثه مهیب در استان نینوا عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، آیت الله العظمی سید علی سیستانی، مرجع عالیقدر دینی در عراق، حادثه جان باختن شماری از شهروندان در پی آتش سوزی در نینوا را تسلیت گفت.

مرجعیت عالی دینی در عراق نسبت به حادثه آتش سوزی در حمدانیه که منجر به جان باختن و مصدوم شدن صدها نفر شد، ابراز تاسف و تاثر کرد.

آیت الله العظمی سیستانی ضمن تسلیت و ابراز همبستگی با خانواده قربانیان، از خداوند خواستار صبر برای بازماندگان، رحمت درگذشتگان و شفای عاجل مصدومان شد.

لازم به ذکر است که پیش از این «نجم الجبوری» استاندار نینوای عراق در پی حادثه دردناک آتش سوزی در یک مراسم عروسی در منطقه الحمدانیه، یک هفته عزای عمومی در این استان اعلام کرد.

این در حالی است که هلال احمر عراق نیز با صدور بیانیه ای از کشته و زخمی شدن ۴۵۰ نفر در این حادثه خبر داده است که دستکم ۱۲۰ نفر از آنها کشته شدگان در این مراسم عروسی خونبار هستند.

در پی این رخداد، محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق نخست وزیر عراق به وزرای کشور و بهداشت دستور داد تا تمام تلاش خود را برای امداد رسانی به مجروحان در الحمدانیه بسیج کنند و با اعزام گروه‌های پزشکی به درمان هر چه سریع‌تر آسیب دیدگان و بازماندگان در این حادثه کمک رسانی کنند.

«عبداللطیف رشید» رئیس جمهور عراق نیز این رخداد را یک تراژدی دردناک توصیف و با تاکید بر ضرورت آغاز تحقیقات درباره علل وقوع این حادثه مرگبار، بر لزوم اتخاذ همه تدابیر لازم در راستای عدم تکرار چنین حوادثی تاکید کرد.

از سوی دیگر، دفتر سازمان ملل متحد در عراق (UNAMI) نیز با صدور بیانیه‌ای آتش سوزی در مراسم عروسی الحمدانیه را یک فاجعه دردناک توصیف کرد و ضمن تسلیت به خانواده همه قربانیان این حادثه، برای آسیب دیدگان آرزوی شفای عاجل کرد.

وزارت کشور عراق نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: تحقیقات اولیه حاکی از آن است که حادثه آتش سوزی در این مراسم عروسی به دلیل فقدان معیارهای ایمنی رخ داده است.