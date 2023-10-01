عروس و داماد فاجعه آتش سوزی الحمدانیه چه گفتند؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه بغداد الیوم، سه شنبه هفته گذشته آتش سوزی در تالار عروسی الهیثم در منطقه الحمدانیه در استان نینوای (شمال عراق)، طی تنها چند ساعت در صدر اخبار شبکه های عراقی و منطقه ای قرار گرفت.

این حادثه پس از آن آغاز شد که آتش بازی‌ در این مراسم عروسی، به سرعت به کامپوزیت های پلاستیکی و سریع الاشتعال درون تالار که به صورت غیر ایمن جهت فضاسازی کارگذاری شده بود، سرایت کرد. دقایقی بعد این آتش سوزی گسترده تر شد و کل تالار را در برگرفت که در نتیجه آن بر اساس آخرین آمارها ۱۰۷ نفر کشته و ۸۲ نفر دیگر زخمی شدند.

ریوان داماد ۲۷ ساله و حنین عروس ۱۸ ساله این مراسم عروسی بودند که در اثر این رخداد دچار شوک و روحی روانی شده اند. آنها در جریان گفتگویی تاکید کردند که از لحاظ روحی و روانی اصلا وضعیت مناسبی ندارند و ترجیح می دهند پس از این رخداد دردناک از محل زندگی خود نقل مکان کنند!

حنین و ریوان عروس و داماد این مراسم که به صورت معجزه آسایی از این آتش سوزی جان سالم به در برده اند، در مجموع ۲۵ نفر از نزدیکان خود را در این حادثه از دست داده اند. در این بین وضعیت حنین (عروس) به مراتب بدتر است چون مادر و برادرش را در این فاجعه دردناک از دست داده و وضعیت پدرش نیز به دلیل سوختگی شدید، همچنان وخیم است.

ریوان (داماد) در این باره گفت: همسرم بسیار وضعیت بدی دارد و به دلیل شوک شدید قادر به صحبت کردن نیست.

وی افزود: ما تصمیم داریم از محل زندگی خود نقل مکان کنیم، چون هر زمان اتفاق خوبی برای ما رخ می دهد یک حادثه شوم، آرامش و خوشی ما را در هم شکسته و شرایط را فاجعه بار می کند.

وی افزود: درست است که ما هم اکنون در برابر شما حضور داریم اما از درون ویران شده ایم و وضعیت روحی و روانی بسیار بغرنجی پیدا کرده ایم.

ریوان تاکید کرد: این آتش سوزی در نتیجه آتش بازی آغاز شد و ما در عرض چند ثانیه دیدیم که تزیینات پلاستیکی و نایلونی آویزان شده از سقف، به گلوله هایی آتشین تبدیل شدند که به پایین و روی حضار در مراسم سقوط می کرد.

داماد این مراسم درباره شرایط نجات یافتن خودش و همسرش نیز گفت: پس از آتش سوزی، حاضران در مراسم به سمت درهای خروجی تالار هجوم بردند و من با وجود اینکه همسرم به دلیل پوشش ویژه ای که در مراسم عروسی داشت، قادر به دویدن نبود، دست وی را گرفتم و با خود به بیرون از تالار کشاندم، در این مسیر هم برخی از حضار در مراسم پاهای همسرم را لگد کردند!

وی با انتقاد از مدیران تالار عروسی الهیثم در منطقه الحمدانیه، افزود: پدرم قبل از این آتش بازی ها درباره احتمال گسترش و سرایت آن هشدار داده بود، اما مدیران تالار به این هشدارها توجهی نکردند.

ریوان افزود: در زمان گسترش آتش سوزی متوجه شدیم که در این تالار تنها یک کپسول آتش نشانی وجود دارد که آن کپسول هم خراب و غیر قابل استفاده بود!