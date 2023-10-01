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۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۲۵

هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا؛

پیگیری آخرین تمرین الهلال در ریاض پیش از سفر به تهران

پیگیری آخرین تمرین الهلال در ریاض پیش از سفر به تهران

تیم فوتبال الهلال عربستان آخرین تمرین خود را پیش از سفر به تهران انجام داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الهلال عربستان که روز سه شنبه و از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه آزادی تهران باید رو در روی نساجی مازندان قرار گیرد، آخرین تمرین خود را پیش از سفر به تهران بعد از ظهر امروز یکشنبه ۹ مهرماه در ریاض انجام داد.

طبق اعلام مرکز رسانه‌ای الهلال، «ژرژ ژسوس» سرمربی پرتغالی الهلال در تمرین امروز تیمش، نکات فنی لازم را به بازیکنان گوشزد کرد و پس از آن تمرینات تاکتیکی پیگیری شد. همچنین با تصمیم ژسوس، میلینکوویچ ساویچ، روبن نوس و یاسین بونو کاروان الهلال را برای سفر به تهران همراهی نخواهند کرد.

در جدول گروه D تیم نساجی ایران با ۳ امتیاز صدرنشین و الهلال عربستان با یک امتیاز در جایگاه دوم قرار ایستاده است.

پیگیری آخرین تمرین الهلال در ریاض پیش از سفر به تهران

پیگیری آخرین تمرین الهلال در ریاض پیش از سفر به تهران

پیگیری آخرین تمرین الهلال در ریاض پیش از سفر به تهران

کد مطلب 5900512
بهنام روان پاک

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