پیگیری آخرین تمرین الهلال در ریاض پیش از سفر به تهران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الهلال عربستان که روز سه شنبه و از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه آزادی تهران باید رو در روی نساجی مازندان قرار گیرد، آخرین تمرین خود را پیش از سفر به تهران بعد از ظهر امروز یکشنبه ۹ مهرماه در ریاض انجام داد.

طبق اعلام مرکز رسانه‌ای الهلال، «ژرژ ژسوس» سرمربی پرتغالی الهلال در تمرین امروز تیمش، نکات فنی لازم را به بازیکنان گوشزد کرد و پس از آن تمرینات تاکتیکی پیگیری شد. همچنین با تصمیم ژسوس، میلینکوویچ ساویچ، روبن نوس و یاسین بونو کاروان الهلال را برای سفر به تهران همراهی نخواهند کرد.

در جدول گروه D تیم نساجی ایران با ۳ امتیاز صدرنشین و الهلال عربستان با یک امتیاز در جایگاه دوم قرار ایستاده است.