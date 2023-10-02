ساکت: با مستندات دقیق علیه الاتحاد به AFC شکایت خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ساکت پس از لغو دیدار این تیم مقابل الاتحاد عربستان در خصوص این اتفاق اظهار داشت: ورزشگاه نقش جهان با توجه به تمامی استانداردهای روز دنیا ماه هاست برای این دیدار آماده می‌شود. روز گذشته هم تیم الاتحاد عربستان با همین شکل و شمایل ورزشگاه تمرین کرد. امروز همه مسئولان برگزاری مسابقه و ماموران انتظامی به خوبی شرایط را برای برگزاری این مسابقات آماده کرده بودند و هواداران آقا و خانم سپاهان هم امروز یک حضور همه جانبه و حماسی را در ورزشگاه داشتند.

وی افزود: در واقع همه چیز آماده بود تا یک دیدار حرفه ای به تمام معنا برگزار شود، همچنین سفیر محترم دولت عربستان هم امروز مهمان ما بودند اما در ساعات نزدیک مسابقه مواردی از سوی ناظر بازی عنوان شد که تیم الاتحاد مطالبه کرده بود که خلاف اصول و به دور از فضای ورزشی بوده است. روز قبل ورزشگاه توسط تیم عربستانی مورد استفاده قرار گرفته شد و جلسه هماهنگی هم برای برگزاری این دیدار انجام شده بود اما به یکباره دیدیم که این تیم ورزشگاه را ترک کرد و داوران هم بازی را نیمه تمام اعلام کردند.

ساکت در ادامه گفت: ما اعتراضات خودمان با سند و مدرک هرچه سریع تر به AFC منعکس خواهیم کرد و موضوع را پیگیر خواهیم بود. از تماشاگران متین و آبرومند خود که موجب آبرومندی فوتبال ایران شدند صمیمانه تشکر می‌کنم. هرچند نتوانستند یک بازی حرفه ای و خوب را تماشا کنند اما از آن ها ممنونیم که ما را تنها نگذاشتند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان در خصوص وضعیت نتیجه این بازی عنوان کرد: در خصوص نتیجه بازی هنوز هیچ چیز مشخص نیست و تیم الاتحاد عربستان به همان شیوه ای که مورد استقبال قرار گرفته بود بدرقه شد و به فرودگاه رفتند و کار گذرنامه ای آن ها هم انجام شد و منتظر هستند تا هواپیمای آنها به اصفهان برسد و به کشور خود بازگردند. طبیعی است که ما هم از حق خودمان دفاع خواهیم کرد چرا که این ورزشگاه با این استانداردها ماه ها و سال ها برای برگزاری رویدادهای بین المللی مورد استفاده قرار گرفته شده است و هیچ موضوع خاصی هم برای آن مطرح نبوده است.