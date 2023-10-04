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۱۲ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۲۶

فرمانده انتظامی مازندران:

پلیس ساحلی در مازندران راه اندازی شد

پلیس ساحلی در مازندران راه اندازی شد

نوشهر- فرمانده انتظامی مازندران از راه اندازی پلیس ساحلی در استان خبر داد و گفت: امنیت موجود در سواحل مرهون تلاش نیروها و همکاری مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسن مفخمی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه بهترین امنیت را در استان شاهد هستیم، با اشاره به کاهش تصادفات اظهار داشت: به رغم آنکه میزان ترددها ۶۳ درصد افزایش یافت اما میزان فوتی‌ها کاهش یافته است.

وی با عنوان اینکه شمار مجروحان ۱۵ درصد و شمار متوفیان دو درصد در سال جاری کاهش یافته است، افزود: در زمینه جمع آوری معتادان متجاهر نیز با رشد روبرو بودیم و سه هزار و ۲۰۰ نفر خرده فروش مواد مخدر نیز دستگیر شدند.

وی با اظهار اینکه ۶۰۱ هزار نفر تماس با پلیس ۱۱۰ در سال جاری عملیاتی شده است، گفت: این میزان هفت درصد نسبت به شش ماه سال قبل رشد داشته است و درپی آن هستیم تا رضایتمندی شهروندان را افزایش دهیم.

سردار مفخمی با جرایم عمومی اموال را بزرگترین گزارش ثبت شده در ۱۱۰ بیان کرد و گفت: سرقت و نزاع و درگیری نیز از دیگر دغدغه‌های مردم استان به شمار می‌رود.

فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به اجرای طرح ذوالفقار و استفاده از ظرفیت نیروهای ستادی برای ایجاد آرامش در سواحل گفت: با تدابیر صورت گرفته، پلیس ساحلی در استان راه اندازی شده است.

وی امنیت محله محور را از دیگر برنامه‌ها برشمرد و گفت: بیش از ۱۱۰ دوربین شهری در استان فعال است و افزایش پایش هوشمند از مهمترین برنامه‌های فراجا است.

سردار مفخمی با اشاره به تجهیز شهرستان‌های گلوگاه و بهشهر به پایش هوشمند، از همکاری مردم در اجرای طرح‌ها تقدیر کرد.

فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به تعدد و تنوع و فراوانی توزیع مواد مخدر گفت: برنامه ریزی دشمن این است که جوانان ما را به سمت حاشیه ببرد و خوشبختانه با تلاش صورت گرفته کشفیات خوبی در استان داشتیم.

کد مطلب 5902357

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    نظرات

    • ناشناس US ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۲
      9 4
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      چرا .ساحل رو ساماندهی نمیکنین .واقعا .گردشگر میان .خجالت اوره ..سی سنگان رو ببینی .شده انحصاری .بهداشت .بد ‌یک سری اتاقک .ساختن .خیلی منظره زشتی داره .واقعا جای تاسف..قدیم .ساحل .کنارش درخت .بود زیبا .الان .شده زاغه
    • محمد IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۲
      4 11
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      پلیس ساحای؟!😳🙄😏 همین الانش پلیس در سطح شهرها و ... بویژه در مناطق گردشگری به وظایف ذاتی، مسلم و اولیه خودش عمل نمیکنه و هیچ برخوردی حتی در سطح تذکر جدی و قاطع با انواع بی بند و باریهای فردی و جمعی نمیکنه. حالا مثلا پلیس ساحلی میخواد چیکار کنه؟!
    • IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۲
      1 5
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      فقط بودجه

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