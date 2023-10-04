پلیس ساحلی در مازندران راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسن مفخمی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه بهترین امنیت را در استان شاهد هستیم، با اشاره به کاهش تصادفات اظهار داشت: به رغم آنکه میزان ترددها ۶۳ درصد افزایش یافت اما میزان فوتی‌ها کاهش یافته است.

وی با عنوان اینکه شمار مجروحان ۱۵ درصد و شمار متوفیان دو درصد در سال جاری کاهش یافته است، افزود: در زمینه جمع آوری معتادان متجاهر نیز با رشد روبرو بودیم و سه هزار و ۲۰۰ نفر خرده فروش مواد مخدر نیز دستگیر شدند.

وی با اظهار اینکه ۶۰۱ هزار نفر تماس با پلیس ۱۱۰ در سال جاری عملیاتی شده است، گفت: این میزان هفت درصد نسبت به شش ماه سال قبل رشد داشته است و درپی آن هستیم تا رضایتمندی شهروندان را افزایش دهیم.

سردار مفخمی با جرایم عمومی اموال را بزرگترین گزارش ثبت شده در ۱۱۰ بیان کرد و گفت: سرقت و نزاع و درگیری نیز از دیگر دغدغه‌های مردم استان به شمار می‌رود.

فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به اجرای طرح ذوالفقار و استفاده از ظرفیت نیروهای ستادی برای ایجاد آرامش در سواحل گفت: با تدابیر صورت گرفته، پلیس ساحلی در استان راه اندازی شده است.

وی امنیت محله محور را از دیگر برنامه‌ها برشمرد و گفت: بیش از ۱۱۰ دوربین شهری در استان فعال است و افزایش پایش هوشمند از مهمترین برنامه‌های فراجا است.

سردار مفخمی با اشاره به تجهیز شهرستان‌های گلوگاه و بهشهر به پایش هوشمند، از همکاری مردم در اجرای طرح‌ها تقدیر کرد.

فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به تعدد و تنوع و فراوانی توزیع مواد مخدر گفت: برنامه ریزی دشمن این است که جوانان ما را به سمت حاشیه ببرد و خوشبختانه با تلاش صورت گرفته کشفیات خوبی در استان داشتیم.