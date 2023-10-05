شناسایی دومین شهر زیرزمینی باستانی در تیران و کرون

محسن مظاهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شناسایی اولیه دومین شهر زیرزمینی باستانی شهرستان تیران و کرون در روستای دولت‌آباد از توابع بخش کَروَن در حال انجام است، اظهار داشت: پیش از این دستکنده‌هایی زیر خانه‌ها شناسایی شده بود اما اکنون این دستکنده‌ها بعنوان شهر زیرزمینی واجد شرایط در حال بررسی است و شناسایی اولیه آن را انجام دادیم، هیئت باستان‌شناسی استان نیز بازدید کردند.

وی با اشاره به اینکه مطالعات و مستند نگاری این دستکنده‌ها با همکاری مرکز باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در حال انجام است تا قدمت آن‌ها را به طور دقیق تعیین و اعلام کنیم، خاطرنشان کرد: براساس آنچه که تاکنون در شواهد و مستندات وجود داشته و برای قدمت این دستکنده‌های باستانی تخمین زده می‌شود دوره اشکانیان مطرح است که این موضوع هنوز دقیق نیست.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان تیران و کرون ابراز داشت: قدمت این دستکنده زیرزمینی (شهر زیرزمینی) پس از انجام مطالعات و گمانه‌زنی‌ها، از طریق مرکز باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی به طور رسمی اعلام خواهد شد.

مظاهری افزود: آنچه که اکنون مشخص است، حدود ۱۰ هزار متر مربع زیر مساحت روستای دولت آباد را دستکنده‌های باستانی تشکیل می‌دهد که به صورت یک شهر زیرزمینی بوده است.‌

وی ادامه داشت: بر اساس نوع سازه و معماری، نوع تونل‌های ایجاد شده و سنگ‌ها و حفره‌های موجود تخمین زده شده که این شهر تقریباً به حدود دوره اشکانیان باز می‌گردد در حالی که بیشتر این دستکنده‌ها در طول تاریخ مورد استفاده مردم بوده و بعضاً بعنوان انبار، مرکز نگهداری دام یا حتی بعضاً مسدود بوده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان تیران و کرون خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دستنکده‌ها زیر خانه‌ها بوده این‌ها با دیوار کشی از هم جدا شدند که قرار است همه این‌ها بازگشایی و به هم متصل شوند. که بعنوان یک مجموعه واحد معرفی شود.

مظاهری اضافه کرد: تاکنون از شواهد و مستندات داده‌هایی بدست آمده است اما قدمت این شهر زیرزمینی را باید دقیق‌تر و علمی تر اعلام کنیم که شک و شبهه نباشد؛ حتی در جست‌وجوی شواهدی از دوره قبل تر از اشکانیان هستیم و اگر به آنها نیز دست آمد اعلام خواهیم کرد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان تیران و کرون، احتمال وجود آثاری از دستکنده‌های زیرزمینی مربوط به دوره‌های پیش از اشکانیان را رد نکرد و گفت: باید توجه داشت که شهر زیرزمینی کردعُلیا در فاصله چهار- پنج کیلومتری روستای دولت آباد است و شهر زیرزمینی شناسایی شده با شهر زیرزمینی کردعلیا به لحاظ نوع مهندسی شهرسازی و معماری مشابهت‌های زیادی دارند.

مظاهری افزود: با توجه به اینکه قدمت شهر زیرزمینی کردعلیا مربوط به دوره اشکانی اعلام شده، برخی کارشناسان شهر جدید را نیز هم عصر و دوره با همان شهر زیرزمینی قبلی دانستند و حتی گمانه‌زنی‌هایی درخصوص ارتباط بین این دو شهر وجود دارد اما هنوز مستند نیست.