به گزارش خبرنگار مهر، محمد ربیعی عصر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی پیش از بازی با شمس آذر قزوین با اشاره به حضور قزوین در لیگ برتر اظهار کرد: قزوین شایستگی حضور در لیگ برتر را داشت و باید این حضور را به مردم و تیم شمس آذر تبریک بگوییم.

وی با بیان اینکه شمس آذر در دو هفته اخیر تیم خوبی از خود نشان داده است، افزود: شمس آذر نشان داده تیمی دوند، پرتلاش و با ویژگی‌های فنی بالا است و مطمئنیم که بازی مهم و پرچالشی را با این تیم خواهیم داشت.

سرمربی ذوب آهن اصفهان بیان کرد: در هفته‌های اخیر شمس آذر خود را بهتر از ما مهیای این بازی و شروع لیگ برتر کرده و در حالی که دو بازی تدارکاتی داشته ما بنا به شرایط یک دیدار تدارکاتی داشتیم.

وی با بیان اینکه شمس آذر در وقفه تعطیلی لیگ برتر خود را آماده و مهیای این بازی کرده است، تاکید کرد: امیدوارم هواداران دو تیم فردا پنجشنبه بازی خوبی را مشاهده کنند.

ربیعی با اشاره به تعطیلی لیگ برتر با بیان اینکه در این رابطه به اندازه کافی صحبت شده، عنوان کرد: باید خود را جای دیگران بگذاریم و قضاوت کنیم و بر همین اساس تعطیلی لیگ برتر را درک می‌کنم.

وی تاکید کرد: برای فردا آرش قادری و یک بازیکن دیگر را به دلیل آسیب دیدگی در اختیار نداریم و دو بازیکن ما نیز که با تیم ملی امید راهی هانگژو شده بودند دیروز به تیم اضافه شده‌اند.