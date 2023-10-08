ماموگرافی زنان بعد از ۴۰ سالگی الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، رامین صرامی فروشانی، روز یکشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۲، در نشست خبری پویش آگاهی بخشی سرطان پستان، گفت: به رغم پیشرفت‌های مهم در حوزه تشخیص و درمان سرطان، این بیماری همچنان به عنوان دومین عامل مرگ و میر در دنیا شناخته می‌شود.

وی با اشاره به شیوع سرطان پستان، افزود: این نوع سرطان، نه تنها مهم‌ترین عامل مرگ بلکه از سرطان‌های دیگر نیز شایع‌تر است، به طوری که با یک شیب فزاینده ای رو به افزایش است.

صرامی با عنوان این مطلب که سرطان پستان می‌تواند بدخیم و خوش خیم باشد، گفت: سرطان پستان اگر در مراحل اولیه تشخیص داده شود، روند درمان بهتر خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه پویش آگاهی بخشی از سرطان پستان، یک پویش جهانی است، افزود: پژوهشکده سرطان معتمد قطب فناورانه در حوزه سرطان پستان است.

صرامی با عنوان این مطلب که شبکه ملی پیشگیری و تشخیص سرطان پستان در سال ۱۴۰۱ مصوب و به پژوهشکده واگذار شد، گفت: نظام سلامت ما یک نظام درمان محور است، در حالی که با تشخیص به موقع و پیشگیری، می‌توانیم شانس بقای بیماران را بالا ببریم.

وی ادامه داد: در شبکه ملی پیشگیری و تشخیص سرطان پستان، بانوان قبل از اینکه دچار سرطان پیشرفته بشوند، نسبت به کنترل بیماری آنها اقدام می‌شود.

صرامی با اشاره به فعالیت پژوهشکده سرطان معتمد در زمینه سرطان زنان، گفت: قصد داریم به کمک هوش مصنوعی، روند درمان بانوان مبتلا به سرطان پستان در اقصی نقاط کشور را دنبال کنیم.

وی افزود: تا سال‌های قبل فقط تمرکز در تهران بود، در حالی که امسال با استفاده از ظرفیت جهاد دانشگاهی، پویش آگاهی بخشی از سرطان پستان را در سایر نقاط کشور اجرا می‌کنیم.

در ادامه نشست خبری، حمید احمدی مدیر پلی کلینیک فوق تخصصی سرطان پستان پژوهشکده سرطان معتمد، درباره باورهای غلط پیرامون سرطان پستان در کشور، گفت: خیلی از خانم‌ها از ماموگرافی ترس دارند، در حالی که نفع بیمار است.

وی با عنوان این مطلب که معاینه شخصی اصلاً و ابداً کافی نیست، افزود: یک باور اشتباه دیگر، این است که خانم‌ها می‌گویند چون در خانواده سابقه سرطان پستان نداشتیم، نباید نگران باشیم؛ در حالی که ژنتیک یکی از فاکتورهای ابتلاء به سرطان پستان است.

احمدی، انجام ماموگرافی بعد از ۴۰ سالگی را یک الزام دانست و گفت: خانم‌ها باید بدانند، حتی اگر هیچ مشکلی نداشته باشند، باید بعد از ۴۰ سالگی نسبت به انجام ماموگرافی اقدام کنند؛ زیرا ردپای اولیه سرطان پستان فقط با ماموگرافی قابل تشخیص است.

وی افزود: غربالگری سرطان پستان به نفع نظام سلامت کشور است.

آسیه الفت بخش معاون پژوهشی پژوهشکده سرطان معتمد، نیز با عنوان این مطلب که برنامه‌های آموزشی درباره سرطان پستان داریم، گفت: با معاینه جزیره‌ای نمی‌توانیم شانس ابتلاء به سرطان پستان را در کشور کاهش دهیم.

وی با انتقاد از اینکه اطلاع رسانی درباره سرطان پستان در جامعه کم است، افزود: برای خانم‌هایی که داوطلب هستند، معاینه رایگان را انجام می‌دهیم.

الفت بخش ادامه داد: پژوهشکده سرطان معتمد، در چند استان آماده خدمت به بانوان است.

وی در خصوص آمار سرطان پستان در کشور، گفت: آخرین آمار رسمی وزارت بهداشت مربوط به سال ۱۳۹۶ است و بعد از آن، دیگر هیچ آمار و گزارش رسمی از وزارتخانه نداشته ایم.

الفت بخش با اشاره به اینکه سالانه ۱۷ هزار مورد جدید سرطان پستان در کشور تشخیص داده می‌شود، افزود: ۲۸ درصد سرطان‌ها در زنان، سرطان پستان است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا غربالگری سرطان پستان در کشور انجام نمی‌شود، گفت: سیاستگذاری کشورها در غربالگری بر مبنای سطح بودجه آن کشور است و در کشور ما عنوان شده این غربالگری برای تشخیص سرطان پستان، هزینه اثربخش نیست.

راحله انوری دبیر پویش آگاهی بخشی از سرطان پستان، به انجام معاینه رایگان بانوان در یکی از مراکز پژوهشکده سرطان معتمد در تهران اشاره کرد و افزود: همچنین، با همکاری شهرداری‌های مناطق ۲۲ گانه شهر تهران یک برنامه آموزشی برای بانوان داریم.