رزمندگان جبهه مقاومت آماده آزادسازی قدس شریف هستند

حجت‌الاسلام یوسف احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی حادثه تروریستی که در پایگاه‌های آموزشی سوریه رخ داد خط و نشان‌هایی برای عوامل صهیونیستی کشیده شد که در نتیجه نیروهای مقاومت در سراسر فلسطین و نواره غزه وارد عملیات شدند

وی افزود: اولین عملیات تاریخ ساز علیه اسرائیل را طی چند ساعت رقم زدند و این اقدامات هشدارهایی است که امت مسلمان را به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص نابودی اسرائیل نزدیک می‌کند و طبق آخرین بیانات ایشان اسرائیل با اقدامات امروز خود شاید زودتر از ۲۵ سالی که پیش بینی شده بود نابود شود.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه اتفاقات اخیر نیازمند اجتماع و اتحاد بیشتر مسلمان است، تصریح کرد: امروز باید جبهه جهادی اسلام در سراسر دنیا تقویت شوند و تمام مسلمانان با هدف مشترک در جهت مبارزه با استکبار هم قدم و هم پیمان شوند.

حجت‌الاسلام احمدی با اشاره به خرسندی و رضایت مسلمانان جهان در پی پیروزی نیروهای فلسطین بر گروه‌های صهیونیستی اسرائیل، خاطر نشان کرد: امروز در پی این اقدام شاهد جشن و تجمع مردم مسلمان در سراسر دنیا به ویژه ایران برای همدلی با مردم فلسطین هستیم.

وی با تاکید بر اینکه جشن مردمی در کرمانشاه همزمان با عملیات بزرگ طوفان الاقصی در سرزمین‌های اشغالی برپا می‌شود، گفت: این مراسم در روز یکشنبه ۱۶ مهرماه ساعت ۱۹:۳۰ در میدان غدیر شهر کرمانشاه همراه با ثبت‌نام نمادین برای اعزام گردان‌های الی بیت المقدس و نور افشانی برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام احمدی در پایان عنوان کرد: از مردم کرمانشاه که در تمامی عرصه‌ها و حوادث همدرد و همدل مردم فلسطین بودند درخواست می‌شود که در روز دوشنبه در تجمع حمایتی از مردم مظلوم فلسطین و رزمندگان محور مقاومت حضور به عمل رسانند.