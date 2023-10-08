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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۹:۵۳

تخلیه سفارت رژیم صهیونیستی در اردن از ترس وقوع حملات

تخلیه سفارت رژیم صهیونیستی در اردن از ترس وقوع حملات

یک روزنامه عبری زبان از تخلیه سفارت رژیم صهیونیستی در اردن در سایه تحولات جاری در فلسطین اشغالی و احتمال وقوع حملات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، روزنامه یدیعوت آحارونوت گزارش داد که رژیم صهیونیستی نیروهای خود را از سفارتخانه این رژیم در پایتخت اردن خارج کرده است.

بر اساس گزارش این روزنامه، اقدام رژیم صهیونیستی در این خصوص بعد از عملیات نیروهای مقاومت فلسطین به نام طوفان الاقصی و از ترس گسترش دایره اعتراضات و تظاهرات مقابل سفارت تل آویو در اردن صورت می‌گیرد.

مردم اردن روز گذشته یک تجمع در حمایت از عملیات طوفان الاقصی نزدیک سفارت رژیم صهیونیستی برگزار کردند.

از سوی دیگر شبکه المیادین به نقل از رسانه‌های عبری زبان گزارش داد که حدود ۲۰۰ صهیونیست زخمی شده در بیمارستان‌های شامیر، شیبا، برزیلای، ایکولوف و شاعری تسیدیک بستری هستند که در شرایط بسیار وخیم قرار داشته و از آنها قطع امید شده است.

رسانه‌های عبری زبان به نقل از وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی گزارش دادند که تعداد زخمی‌های عملیات طوفان الاقصی افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، تاکنون هزار و ۸۶۴ صهیونیست در جریان این عملیات زخمی شده و به بیمارستان‌های رژیم صهیونیستی منتقل شده‌اند. شب گذشته گزارش‌های رسانه‌ای بیانگر آن بود که شمار کشته‌های صهیونیست‌ها در جریان جنگ طوفان الاقصی به ۳۰۰ نفر افزایش یافت.

کد مطلب 5905632

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