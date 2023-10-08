پرواز پرسپولیس به صدر با «شهاب»/ پیروزی با گل جنجالی و دست «بیرو»

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و گل گهر سیرجان در هفته هفتم بیست و سومین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۱۹:۱۵ دقیقه امروز یکشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شد که این دیدار در پایان با برتری یک بر صفر سرخپوشان به پایان رسید. شهاب زاهدی(۴۰) برای پرسپولیس گل زد.

در این دیدار پیام حیدری به سروش رفیعی، علیرضا بیرانوند و دانیال اسماعیلی فر از پرسپولیس کارت زرد نشان داد.

ترکیب پرسپولیس با چند تغییر

پرسپولیس در این دیدار چند بازیکن خود را به علت مصدومیت در اختیار نداشت و در این دیدار با علیرضا بیرانوند، امید عالیشاه(۹۰ سینا اسدبیگی)، علی نعمتی، محمدحسین کنعانی‌زادگان، سروش رفیعی(۹۰ گئورگی گولسیانی)، مرتضی پورعلی‌گنجی، میلاد سرلک(۵۳ مسعود ریگی)، دانیال اسماعیلی‌فر، شهاب زاهدی(۹۰ میلاد سورگی)، سعید صادقی و یاسین سلمانی(۸ محمد عمری) به میدان رفت.

مصدومیت یاسینی در دقایق ابتدایی دیدار با گل گهر

شوک زودهنگام به پرسپولیس

پرسپولیس که در این دیدار تماشاگرانش را کنار خود می دید و انگیزه بالایی هم از حضور آنها گرفته بود، در همان دقایق ابتدایی با یک شوک مواجه شد و یاسین سلمانی که به همراه تیم امید به هانگژو چین رفته بود، بدون برخورد با بازیکنی دچار مصدومیت شد و گل محمدی ناچار به تعویض زودهنگام در دقیقه ۸ شد.

زاهدی چهره اول نیمه نخست

مهاجمی که از ابتدای حضور در پرسپولیس نتوانسته بود برای سرخپوشان گلزنی کند، در نیمه اول نمایش خوبی داشت و در موقعیت هایی که پرسپولیس ایجاد کرد نقش تاثیرگذاری داشت و در نهایت موفق شد در دقیقه ۴۰ با ضربه ای فنی و حرفه ای دروازه گل گهر را باز کند تا چهره اول بازی در این نیمه باشد.

شادی بازیکنان پرسپولیس با گل شهاب زاهدی

نیمه دوم هم با تعویض اجباری

پرسپولیسی ها که در هشتمین دقیقه نیمه اول یک بازیکن خود را به علت مصدومیت از دست دادند، در همین دقیقه نیمه دوم میلاد سرلک را هم به دلیل مصدومیت از دست دادند و ناچار به تعویض او شدند تا مسعود ریگی جایگزین او شود.

بیرانوند نشان داد کیست؟

در دقیقه ۶۱ و در شرایطی که گل گهر برای جبران گل خورده تلاش می کرد نفوذ بازیکنان این تیم درون محوطه جریمه و یک ضربه دقیق دروازه سرخپوشان را تا آستانه باز شدن پیش برد اما علیرضا بیرانوند با واکنشی تماشایی توپ را برگرداند. البته در این صحنه به درستی مشخص نشد توپ از روی خط دروازه رد شده بود یا نه اما تصاویر نشان می داد توپ رد شده بود.

دیدار پرسپولیس و گل گهر پربرخورد و جنجالی بود

دقایق پراسترس پایانی

در دقایق پایانی گل گهر فشار زیادی روی دروازه پرسپولیس وارد کرد تا بتواند گل خورده را جبران کند اما حملاتش به اندازه رسیدن به گل تاثیرگذار نبود و در نهایت سرخپوشان با این پیروزی صدرنشین شدند.