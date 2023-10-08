بازیکنان پرسپولیس پس از دیدار با گل گهر چه گفتند؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس تهران موفق شد در هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر گل گهر سیرجان را با تک گل شهاب زاهدی شکست دهد. پس از پایان بازی چند تن از بازیکنان پرسپولیس پاسخگوی سوالات خبرنگاران بودند که در ادامه صحبت‌های آنها را می‌خوانید...

اسماعیلی فر: خدا را شکر که اولین پاس گلم را ثبت کردم

دانیال اسماعیلی فر بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران پس از دیدار با گل گهر سیرجان بیان کرد: خدا را شکر می‌کنم که اولین پاس گل خودم را در این فصل به ثبت رساندم. همه بازیکنان دوست دارند که به تیم کمک کنند. در درجه اول تیم و در درجه دوم موفقیت فردی مهم است. سال گذشته هم همین بوده و یک ترتیبی است که ادامه خواهد داشت.

او در خصوص وضعیت چمن ورزشگاه آزادی گفت: وضعیت چمن نسبت به دیدار با النصر خیلی بهتر بود. امروز یک اتفاق خیلی خوب نیز رخ داد که تماشاگر خانم هم وارد استادیوم شدند.

زاهدی: خوشحالم که در چنین شبی گل زدم

شهاب زاهدی زننده تک گل بازی در جمع خبرنگاران گفت: خوشحالم که در چنین روزی که قرار بود پرسپولیس سوپرجام را بگیرد گل برتری را به ثمر رساندم. این شادی را با هواداران که صاحبان اصلی باشگاه هستند تقسیم می‌کنم و امیدوارم انرژی آنها ادامه دار باشد.

او ادامه داد: مهاجم هستم و همه از من انتظار گلزنی دارند اما خیلی وقت‌ها شرایط بازی به شکلی نیست که بتوانید گل بزنید یا در موقعیت قرار نمی‌گیرید. طی صحبتی که با سرمربی و کادر فنی پرسپولیس داشتم خواسته‌هایی که از من داشتند در راستا با بازی خوب تیم بوده است. خوشحالم که توانستم وظیفه خودم را در این بازی انجام دهم.

مهاجم پرسپولیس در رابطه با اینکه آیا بحث جذب مهاجم خارجی روی عملکرد او تأثیر می‌گذارد یا خیر بیان کرد: فشار همیشه در تیم‌های بزرگ بوده، هست و خواهد بود. طبیعی است مردم از پرسپولیس توقع خیلی زیادی دارند. باعث خوشحالی من است که بتوانم در تیم ملی حضور پیدا کنم.

مهاجم پرسپولیس در خصوص وضعیت چمن ورزشگاه آزادی عنوان کرد: شرایط نسبت به بازی با النصر خیلی بهتر بود. از مسئولان تشکر می‌کنم. آنها هم با وجود اینکه تحت فشار بودند شرایط بهتری را فراهم کردند.

عالیشاه: اگر توپ گل گهر گل می‌شد بازهم برای پیروزی گل می‌زدیم

امید عالیشاه پس از برتری یک بر صفر پرسپولیس مقابل گل‌گهر در مورد بالا بردن کاپ سوپرجام اظهار داشت: خدا را شکر، خوشحالم بانوان سرزمین ما بار دیگر توانستند در ورزشگاه حاضر شوند. البته گلایه دارم که چرا جایگاه بهتری با دید بهتر به آنها ندادند زیرا نشستن در طبقه دوم در شأن و شخصیت آنها نبود. به هر حال این اتفاق افتاده و امیدوارم حضور بانوان در ورزشگاه ادامه داشته باشد. جای شکرش باقی است و امیدوارم در بازی‌های آینده هم حضور یابند. مقابل گل‌گهر و در کنار هواداران ۳ امتیاز ارزشمند کسب کردیم. خدا را شکر، توانستیم با کسب پیروزی سوپرجام سال گذشته را جشن بگیریم.

وی در خصوص شرایط سخت این تیم برای کسب پیروزی توضیح داد: بازی پرفشاری بود را امروز مقابل گل گهر داشتیم و از طرفی هم مصدومیت بازیکنان تأثیر خود را گذاشت، ضمن اینکه هفته گذشته مقابل الدحیل یک بازی سنگین انجام دادیم. قبل از آن مسابقه هم اصلاً در شرایط بازی قرار نداشتیم. به هر حال همه عوامل دست به دست هم می‌دهند تا شرایط متفاوتی رقم بخورد، مهم ۳ امتیازی بود که به دس اوردیم. پرسپولیس شرایط بدی هم نداشت و خوب بازی می‌کرد. می‌توانستیم روی برخی ضدحملات گل دوم یا حتی سوم را بزنیم. اما در ارسال پاس آخر مقداری بی‌دقت بودیم. باید بیشتر از این روی این موضوع کار کنیم.

عالیشاه در خصوص گلزنی شهاب زاهدی که در این مدت تحت فشار قرار گرفت بود، گفت: خدا را شکر زاهدی توانست گل بزند اما باید بیشتر تلاش کند. یک جای باید بیشتر کنار تیم باشد. جایی که می‌بیند هم‌تیمی‌اش می‌تواند ضربه آخر را بزند، باید بیشتر دقت کند. ما هم تمام تلاش خود را کردیم و به او گفتیم بیشتر کمکت خواهیم کرد تا بتوانی ضربه بزنی. خدا را شکر این اتفاق افتاده است. امیدواریم بتوانیم این روند را ادامه بدهیم.

کاپیتان پرسپولیس در مورد صحنه مورد اعتراض بازیکنان گل‌گهر تصریح کرد: من هم شنیدم آن گل توپ شده اما نمی‌توان گفت گل می‌شد بازی با همان نتیجه یک بر یک به اتمام می‌رسید یا بازی را می‌باختیم. اگر داور پرچم می‌زد و گل را اعلام می‌کرد شک نکنید ما هم فشار می‌آوردیم تا گل دوم را بزنیم. امیدوارم هرچه زودتر VAR بیاید و این اتفاقات رخ ندهد و هیچ وقت حق تیمی ضایع نشود.