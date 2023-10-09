به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، نشست مشترک امضای تفاهمنامه فیمابین دانشگاههای بینالمللی D-۸ و دانشگاههای UM، UPM، UKM، UiTM و UMPSA مالزی با حضور محمد خالد بن نورالدین وزیر آموزش عالی کشور مالزی، مختار احمد رئیس کمیسیون آموزش عالی پاکستان، ایسیاکا عبدالغدیر امام دبیرکل سازمان همکاریهای اقتصادی کشورهای عضو گروه هشت، رزاق بن احمد رئیس EMGS و دکتر پیمان صالحی معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران در شهر همدان برگزار شد.
در این نشست دانشگاههای حاضر از کشور مالزی با نظر مثبت و مشوق نسبت به حضور دانشجویان مقاطع کارشناسیارشد و دکتری در ایران، با دانشگاه بینالمللی D-۸ تفاهمنامه همکاری امضا کردند و علاوه بر جذب دانشجو، بر تعاملات و همکاریهای علمی بینالمللی بین دانشگاههای کشورهای عضو این سازمان تاکید کردند.
کشورهای ایران، مالزی، پاکستان، نیجریه، اندونزی، ترکیه، مصر و بنگلادش بهعنوان هشت کشور اسلامی عضو سازمان همکاریهای اقتصادی گروه ۸ هستند.
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