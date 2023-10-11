جابه جایی حدود ۳میلیون تن کالا از مبادی جنوب سیستان وبلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب سیستان و بلوچستان، مهرالله داموغ از جابه‌جایی۲ میلیون و۸۴۶ هزار و ۵۳۴ تن کالا در ۶ ماهه سال جاری از مبادی جنوب استان خبر داد و افزود: میزان تناژ جابه‌جا شده در ۶ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته است.

داموغ اضافه کرد: طی این بازه زمانی ۱۶۳ هزار و ۲۵۴ بارنامه توسط شرکت‌های حمل و نقل فعال در جنوب استان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد رشد داشته است.

رئیس اداره کالا اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب سیستان و بلوچستان در ادامه با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی رانندگان سخت‌کوش و فعالان حوزه حمل و نقل اظهار کرد: ۸۱ شرکت حمل و نقل کالا در جنوب استان مشغول به فعالیت هستند.

به گفته وی، هم استانی‌ها، رانندگان و صاحبان کالا می‌توانند هرگونه مشکل و شکایات خود را از طریق سامانه ۱۴۱ به منظور رسیدگی به این اداره کل اطلاع دهند.

داموغ با بیان این مطلب که در حال حاضر بارنامه فقط به صورت الکترونیکی صادر می‌شود گفت: رانندگان توجه داشته باشند قبل از اقدام به بارگیری و حین سفر قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را با دقت رعایت کنند تا مشکلی متوجه آنان نشود.

وی با اشاره به تصرفات غیر مجاز اراضی ملی و منابع طبیعی گفت :۱۷ هزار و هفت متر مربع از اراضی شهری و ۱۲ هزار و ۹۹۴ هکتار از اراضی ملی، زراعی، مرتع و جنگل که بعضی از سودجویان به تصرف خود درآورده بودند و یا در آستانه تصرف بود از سوی این سازمان پیگیری و رفع تصرف شده است.