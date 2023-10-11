تامین امنیت جهان اسلام در گرو نابودی کامل رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا نوری صبح چهارشنبه در آئین گرامیداشت سالروز سفر رهبر انقلاب به خراسان شمالی که در مصلای امام خمینی بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: مباحث مطرح شده توسط رهبر انقلاب در خراسان شمالی گفتمانی بود که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.

امام جمعه بجنورد ادامه داد: رهبر انقلاب در سفر خود به خراسان شمالی از افرادی نام بردند که خود مسئولان و مردم خراسان شمالی آنها را از یاد برده بودند.

وی علت انتخاب خراسان شمالی توسط رهبر انقلاب برای سفری چند روزه را محرومیت این استان دانست و افزود: رهبر انقلاب در این سفر به همه اقشار و بخش‌ها توجه داشتند.

حجت الاسلام نوری با تاکید بر اینکه مسئولان باید از نحوه سفر رهبری الگو بگیرند، گفت: مسئولان قبل از ورود به استان یا شهری مطالعات تخصصی انجام داده تا سفرشان مفید باشد.

امام جمعه بجنورد در ادامه به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اشاره داشت و گفت: این رژیم غده سرطانی است و تا ریشه کنی آن، امنیت جهان اسلام تأمین نخواهد شد.

وی افزود: انقلاب اسلامی جلوی پیشروی رژیم غاصب را گرفت و اینک حماس توان پرتاب ۵ هزار موشک در یک روز را دارد.

حجت الاسلام نوری بیان کرد: فلسطینیان این بار می‌خواهند وطن خود را از دست اشغالگران پس بگیرند و اسرائیل محکوم به نابودی است.