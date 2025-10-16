نوری: سرداران سپاه در جنگ ۱۲ روزه جان خود را فدای مردم و انقلاب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری صبح پنج‌شنبه در آیین تودیع و معارفه فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی صبح پنج‌شنبه در سالن فرهیختگان دانشگاه آزاد بجنورد برگزار شد، با اشاره به نقش سپاه در دفاع از انقلاب اسلامی اظهار کرد: سپاه از دستاوردهای انقلاب حفاظت کند و در کنار مردم و دولت در فعالیت‌های جهادی، امدادرسانی و مقابله با دشمن حضور فعال داشته باشد.

امام جمعه بجنورد با یادآوری ایثارگری‌های رزمندگان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه افزود: سرداران بسیاری جان خود را فدای مردم و انقلاب کردند و پای ولایت ایستادند و سپاه خراسان شمالی نیز با داشتن شهدای پرافتخار، همواره در میدان ایستاده است.

حجت‌الاسلام نوری تصریح کرد: کنگره سه هزار شهید استان با شکوه برگزار خواهد شد و مسیر فعالیت سپاه در تمامی حوزه‌ها با قدرت ادامه می‌یابد.