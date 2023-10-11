جوانان فلسطینی توان امت اسلام را به دشمنان تفهیم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی در شورای اداری استان قزوین که عصر چهارشنبه در سالن جلسات شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: در استان قزوین شاهد فعالیت و چشمگیر عالی دستگاه قضا هستیم و این مهم نه تنها در پاسخ به مراجعه کنندگان بلکه در ورود به موضوعات مختلف بسیار اثر گذار بوده است.

استاندار قزوین ادامه داد: اینکه نیاز مردم مورد توجه دستگاه قضا است و ورودهای اینچنینی را می‌بینیم مایه خرسندی است چرا که همه این اقدامات تنها در جهت صیانت از حقوق مردم انجام می‌گیرد.

این مسئول عنوان کرد: اخیراً بخشی از حقوق مردم توسط بعضی از سودجویان مورد سو استفاده قرار گرفته بود ولی حضور قدرتمند دستگاه قضا در این زمینه قابل تقدیر است که به نوبه خود از مجموعه مدیریت دستگاه قضا کشور و استان تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به تعامل خوب دستگاه اجرایی و دستگاه قضا بیان کرد: اقدامات سالم و هوشمندانه رضایت عمومی را نیز در پی دارد و همه اقدامات ما نیز در جهت صیانت از منافع مردم است که انشاالله برکات بیش از گذشته نیز از این مجرا به دست خواهیم آورد.

استاندار قزوین در خاتمه با اشاره به عملیات طوفان الاقصی خاطرنشان کرد: پرچم کلمه حق از سوی جبهه مقاومت و در برابر مستکبرین که جز زبان زور نمی‌فهمند به اهتزاز در آمده و جوانان فلسطینی توان امت اسلام را به دشمنان اسلام تفهیم کردند و نشان دادن استقرار کلمه الله در جامعه جهانی ممکن است.