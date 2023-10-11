حضور گسترده مردم در مهمانی امت احمد موجب نا امیدی دشمنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا چهارشنبه شب در مراسم تجلیل از عوامل و دست اندرکاران جشن بزرگ مهمانی احمد که در سالن اجتماعات اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان کردستان برگزار شد، ضمن گرامیداشت ماه ربیع الاول اظهار داشت: در دو سال گذشته بنای اجرای برنامه‌های فرهنگی زیادی در استان کردستان گذاشته شده که از جمله آن می‌توانیم به برنامه میزبانی از زوار امام حسین (ع) و مهمانی امت احمد اشاره کرد.

وی افزود: مهمانی بزرگ امت احمد باز خورد بسیار خوبی داشت و بدون اغراق می‌توان گفت بازتاب این مراسم کمتر از مهمانی ده کیلومتری غدیر نبود.

وی اضافه کرد: حتی در طول سفر دو روزه‌ای که به اقلیم کردستان داشتم بازخورد این برنامه را در آنجا نیز شنیدم که این مهم نشان از اجرای برنامه‌ای منظم و دقیق دارد که توانسته ظرفیت بالای استان کردستان را در اجرای این برنامه به خوبی نشان دهد.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه این حماسه بزرگ را مردم خلق کردند بیان داشت: درست است که مسئولان و خادمین در راستای اجرای این برنامه زحمت کشیدند اما در این مهمانی حضور و اتحاد مردم بسیار مهم بود و همه مسؤلیت با اخلاص برنامه‌ای به یاد ماندنی خلق کردند.



زارعی کوشا به اهمیت بیان ظرفیت‌های استان کردستان اشاره کرد و ابراز داشت: رویکردی از نوروز ۱۴۰۱ آغاز شد تا ظرفیت‌های استان کردستان را بیشتر معرفی کنیم و اجرای برنامه امت احمد با اتحاد و انسجامی که برگزار شد موجب نا امیدی دشمنان شد.



وی با تاکید بر اینکه دشمنان به دنبال این بودند تا خط قرمزی ایجاد کنند و اجتماع بزرگ امت احمد را بر هم بزنند و به نفع خود از آن استفاده کنند اما با بصیرت مردم در راه رسیدن به اهداف خود ناکام ماندن.

استاندار کردستان اضافه کرد: من به این برنامه مهمانی امت احمد بسیار دلخوش هستم چرا که دشمن را نا امید کرد و موجب اتحاد بیشتر بین مسلمین شد.

وی ادامه داد: حتی رئیس جمهور محترم نیز این برنامه را از تلویزیون دنبال کردند و از اجرای بسیار خوب این برنامه تقدیر کردند و یقین داریم لبخند رضایت بر لبان رهبری هم نشسته است.

زارعی کوشا در پایان پیروزی جبهه مقاومت را تبریک عرض کرد و گفت: امیدواریم این نوید نابودی رژیم صهیونیستی هر چه زودتر محقق شود و جشن بزرگ امت احمد را با شکوه بیشتری برگزار کنیم.