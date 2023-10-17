آروند دشت‌آرای کارگردان نمایش «پدر» که این روزها بعد از وقفه‌ای یک ساله بار دیگر در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته است، درباره دلایل تصمیم برای اجرای دوباره این اثر نمایشی با توجه به شرایط سخت تولید تئاترهای بزرگ، به خبرنگار مهر گفت: اساسا وقتی که کاری را تولید می‌کنید برای آن پیش‌بینی و دورنمایی دارید. ما وقتی سال گذشته نمایش «پدر» را روی صحنه بردیم، ناخواسته مجبور شدیم اجرای عمومی اثر را متوقف کنیم. وقتی یک اثر نمایشی تولید سنگینی دارد، هزینه‌های زیادی را ایجاد می‌کند، از این رو وقتی اجرای «پدر» متوقف شد بدهی عجیب و غریبی روی دست‌مان باقی ماند.

وی اظهار کرد: البته با وجود این‌که اجرای عمومی «پدر» نیمه‌کاره تعطیل شد اما دستمزدهای عوامل را به صورت کامل پرداخت کردیم زیرا دلیلی نداشت که عوامل نمایش تحت فشار قرار بگیرند و تمام فشارها روی دوش من و محمد قدس تهیه‌کننده نمایش قرار گرفت. متأسفانه یک سال تئاتر شرایط خوبی را سپری نکرد و ما هم مجبور بودیم کار را متوقف کنیم تا دوباره شرایط به گونه‌ای شد که تصمیم به اجرای مجدد «پدر» گرفتیم.

دشت‌آرای با بیان این‌که سال گذشته استقبال خیلی خوبی از نمایش «پدر» شده بود و با وجود این‌که بلیت‌های ۲ هفته دیگر نمایش فروخته شده بود، مجبور به توقف اجرا و عودت بلیت‌ها شدند، افزود: آن‌قدر تقاضای مخاطبان و علاقه‌مندان به اجرای مجدد «پدر» از من و آقای رضا کیانیان زیاد بود که نمی‌توانستیم آن‌ها را نادیده بگیریم. ضمن این‌که آقای کیانیان یک سال این نمایش را تمرین کرده و نقش‌آفرینی ویژه‌ای در این نمایش داشت و حیف بود که نمایش با ۲۰ اجرا متوقف شود.

کارگردان نمایش «پدر» با اشاره به این‌که نمی‌خواستیم زحمت گروه نادیده گرفته شود، یادآور شد: فکر کردم که تئاتر باید ادامه پیدا کند و این همه زحمتی که برای یک تئاتر کشیده می‌شود نباید به ۲۰ یا ۳۰ اجرا محدود شود. تئاترهای یک کمپانی باید در قالب رپرتوآر در شهرها و مقاطع زمانی مختلف اجرا شود و آثار تور داخلی و خارجی داشته باشد. متأسفانه در ایران این اتفاق نمی‌افتد و اجرای مجدد «پدر» به عنوان تولیدی سنگین، یک تمرین در تئاتر ایران است.

این هنرمند عرصه تئاتر در ادامه سخنان خود متذکر شد: مگر چند بازیگر مانند رضا کیانیان داریم که خود را از نقش‌آفرینی او روی صحنه محروم کنیم؟ چرا نباید اجرای یک اثر موفق ادامه پیدا کند؟ متأسفانه دکور اجرای سال گذشته را به دلیل نداشتن محلی برای نگه‌داری دکور اسقاط کردیم و همه برنامه‌ریزی و طراحی‌های فنی‌مان از بین رفت. برای اجرای مجدد «پدر» باید دوباره تولید را شروع می‌کردیم و حتی یک بازیگر هم تغییر پیدا کرد.

دشت‌آرای تأکید کرد: استمرار، ویژگی یک گروه تئاتری است و ما مجبور هستیم که استمرار داشته باشیم و کار کنیم زیرا با این کار تئاتر زنده می‌ماند و مخاطب به گروه اطمینان پیدا کرده و همراه گروه می‌شود. روند کاری یک گروه شناسنامه گروه را شکل می‌دهد.

وی ادامه داد: ما در اجرای مجدد نمایش «پدر» دکور را به گونه‌ای ساختیم که اگر استقبال از اجرای نمایش در شهرهای دیگر وجود داشت، بتوانیم این کار را انجام دهیم.

این کارگردان تئاتر درباره امکان اجرای آثار بزرگ تئاتری در شهرهای مختلف و تأمین هزینه‌های سفر و اجرا در شهرهای دیگر، یادآور شد: شرایط تور رفتن کارهای سنگین و بزرگ و تأمین هزینه‌های این اقدام با حمایت‌های مالی بخش خصوصی و یا اداره‌کل هنرهای نمایشی امکان‌پذیر می‌شود زیرا گروه تنها می‌تواند برنامه‌ریزی و طراحی برای جابجایی امکانات فنی و دکور را انجام دهد و تأمین هزینه‌های برای گروه میسر نیست.

دشت‌آرای با تأکید بر این‌که دوباره سرپا کردن پروژه تئاتری «پدر» کار بزرگی است که به انجام رسید، افزود: در این مسیر حمایت مالی نشدیم.

وی با بیان این‌که تنها کسانی که با آن‌ها کار می‌کنیم و دلخوش به حمایت‌شان هستیم، مخاطبان هستند، اظهار کرد: اگر مخاطبان نباشند تئاتر ورشکسته می‌شود. تئاتر باید زنده بماند و فقط مردم هستند که از تئاتر حمایت می‌کنند.

سرپرست کمپانی فیلم و اجرای ویرگول با اشاره به این‌که استقبال از اجرای مجدد «پدر» خیلی خوب بوده و امیدوار است که ادامه پیدا کند، افزود: مردم با استقبال خود این پیغام را به گروه‌های مستقل تئاتر می‌دهند که می‌خواهند تئاترهای این گروه‌ها را ببینند وگرنه «پدر» جزو آخرین آثاری خواهد بود که با هزینه بالا برای دکور و تکنیک و لباس تولید می‌شود؛ طراحی صحنه و لباس حذف می‌شود و آرام آرام دیگر عناصر نمایش هم کنار گذاشته خواهند شد و شاهد تولید کارهای دم‌دستی خواهیم بود. البته برخی استثناها هم هستند چون سادگی کار به انتخاب کارگردان اثر است.

دشت‌آرای تصریح کرد: مهمترین تهیه‌کنندگان تئاتر ایران مردم هستند و گروه‌های مستقل با امید به حضور مخاطبان و استقبال از آثارشان رو به جلو می‌روند.

نمایش «پدر» با حضور رضا کیانیان، مارین ون هولک، سعید چنگیزیان، سوگل خلیق، شیدا خلیق، بهزاد کریمی، پریسا شاه‌ولیان، ساعت ۱۸:۳۰ در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.