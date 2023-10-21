الناز شاکردوست به تئاتر برگشت/ اجرای همزمان ۲ نمایش از دشت آرای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمپانی فیلم و هنرهای اجرایی ویرگول، نمایش «آواز عاشقانه دختر دیوانه» به نویسندگی طلا معتضدی، بر اساس رمان «ریش آبی» به نویسندگی آمیلی نوتوم و ترجمه ویدا سامعی اجرا می شود.

این اثر نمایشی به کارگردانی آروند دشت آرای و مارین ون‌هولک و نقش آفرینی الناز شاکردوست روی صحنه خواهد رفت.

«آواز عاشقانه دختر دیوانه» آبان ماه ۱۴۰۲ در کنار نمایش «پدر» به کارگردانی آروند دشت آرای اجراهای خود را در تالار اصلی مجموعه تئاترشهر آغاز خواهد کرد.

اطلاعات تکمیلی در خصوص گروه بازیگران، گروه اجرایی و بلیت فروشی این اثر نمایشی به زودی اطلاع رسانی و اعلام خواهد شد.

عکس کنار خبر از کیارش مسیبی است.