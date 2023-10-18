میرمصطفی جوادی در گفت‎‌وگو با خبرنگار مهر، درباره ناکامی‌اش در بازی‌های آسیایی هانگژو گفت: در اکثر اوزان بازی‌های آسیایی با مسابقات جهانی هم سطح است. من در این مسابقات در دسته ۹۶ کیلوگرم روی تخته رفتم در صورتی که وزنه‌بردار دسته ۸۹ کیلوگرم هستم، بنابراین شرایط برای من سخت‌تر بود. ضمن اینکه ما برای بازی‌های آسیایی هانگژو ریکاوری مناسبی نداشتیم. ۲۰ روز بعد از مسابقات جهانی در این رقابت‌ها شرکت کردیم و کار سخت بود.

وی اظهارداشت: وزنه‌هایی که در دسته ۹۶ کیلوگرم در بازی‌های آسیایی هانگژو زده شد از مسابقات جهانی بیشتر بود، یعنی حتی رکوردها از مسابقات جهانی هم بالاتر بود. من زمانی که در دسته ۸۹ کیلوگرم روی تخته رفتم، مشکل وزنی نداشتم و کم نکردم. در مسابقات جهانی وزن من ۸۷ کیلوگرم بود، یعنی در کل وزن من پایین است و شرایط من سخت‌تر بوده است.

قهرمان وزنه‌برداری جهان عنوان کرد: در بازی‌های آسیایی هانگژو شرایط برای وزنه‌بردارنی راحت‌تر است که در وزن ۸۹ کیلوگرم جا افتاده باشند، مثل وزنه‌بردار چینی که در این دسته مدال طلا هم کسب کرد، او ۹۱ کیلوگرم است و برای دسته ۹۶ کیلوگرم هم وزن کم نمی‌کند، اما شرایط من کاملاً متفاوت است. در هانگژو من ۹ کیلوگرم زیر وزن بودم.

جوادی گفت: ما بعد از مسابقات جهانی عربستان بلافاصله راهی چین شدیم و در آنجا اردو داشتیم. این اردو خوب بود، اما مشکل اصلی ما نبود ماساژور بود. در این اردو ۷ وزنه‌بردار به همراه دو مربی حضور داشتند. بعد از این که تیم ما به کاروان ورزش در دهکده بازی‌ها اضافه شد ماساژور کل کاروان به ما رسیدگی می‌کرد. در صورتی که تیم ازبکستان هم در همان جا اردو داشت ولی دو ماساژور همراه آن‌ها بود. تیم چین که به ازای هر ورزشکار در هر مسابقه‌ای یک ماساژور دارد.

دارنده مدال طلای جهان در واکنش به برخی انتقادها مبنی بر اینکه وزنه‌برداران در بازی‌های آسیایی هانگژو توریست بودند، خاطرنشان کرد: مسابقات جهانی وبازی‌های آسیایی هانگژو برای وزنه‌برداری ایران به لحاظ مدال‌آوری خوب نبود، درست است که من مدال طلای مسابقات جهانی را کسب کردم، اما خیلی از وزنه‌برداران بدشانسی آوردند. حسین سلطانی در رقابت‌های جهانی در جریان مسابقه مصدوم شد، او در جهانی و آسیایی شانس مدال بود اما با بدشانسی آن را از دست داد.

وی ادامه داد: آیت شریفی در بازی‌های آسیایی هانگژو به راحتی می‌توانست به مدال برنز برسد اما در یک ضرب آسیب دید. برخی بدشانسی‌ها گریبان‌گیر تیم ملی شد. وقتی هم تیم نتیجه نمی‌گیرد همیشه انتقادها هست، امیدوارم در مسابقات بعدی شانس بیشتر با ما یار باشد و با آمادگی بهتری در مسابقات نتیجه بگیریم.

جوادی در مورد مسابقات پیش رو گفت: رقابت‌های جام جهانی که انتخابی المپیک هم محسوب می‌شود سال آینده برگزار می‌شود اما امسال مسابقات آسیایی و قطرکاپ را پیش رو داریم. طبق اطلاعاتی که من دارم حتماً در مسابقات آسیایی حضور خواهم داشت اما نمی‌دانم در قطرکاپ شرکت می‌کنم یا خیر و کادر فنی باید تصمیم بگیرد. رکورد من در دسته ۸۹ کیلوگرم جز سه نفر اول است اما باید برای المپیک افزایش رکورد داشته باشم.

قهرمان جهان بااشاره به حضورش در تیم ذوب‌آهن برای لیگ برتر گفت: امسال با تیم ذوب‌آهن قرارداد دارم، اما متأسفانه تعداد تیم‌ها هم امسال کم است ولی قراردادها نسبت به گذشته بهتر شده است. در حال حاضر دو تیم با وزنه‌برداران قرارداد خوب می‌بندند. سطح قراردادها نسبت به گذشته بهتر شده و جا دارد که باز هم خوب شود.اما خیلی از وزنه‌برداران تیم ملی بیرون ماندند به خاطر اینکه تیمی نیست که با آن‌ها قرارداد ببندد.