دریافت 4 MB
کد مطلب 5914249
  1. فیلم
  2. بین الملل
۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۱۲

فیلم لحظه بمباران مناطق مسکونی در غزه توسط رژیم صهیونیستی

فیلم لحظه بمباران مناطق مسکونی در غزه توسط رژیم صهیونیستی

جنگنده‌های متجاوز اسراییلی از صبح امروز تا این لحظه ۶ خانه را در شهر رفح در جنوب نوار غزه بمباران کردند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید