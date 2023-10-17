دریافت 4 MB کد مطلب 5914249 https://mehrnews.com/x33hfY ۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۱۲ کد مطلب 5914249 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۱۲ فیلم لحظه بمباران مناطق مسکونی در غزه توسط رژیم صهیونیستی جنگندههای متجاوز اسراییلی از صبح امروز تا این لحظه ۶ خانه را در شهر رفح در جنوب نوار غزه بمباران کردند. کپی شد مطالب مرتبط آغاز حرکت کاروان مردمی «از خراسان تا فلسطین» موج جدید حملات سنگین موشکی مقاومت به تل آویو کشورهای اسلامی، رژیم صهیونیستی را تحریم کنند/ مجامع بینالمللی جلوی نسلکشی مردم غزه را بگیرند لحظه هدف قرار گرفتن خودروی نظامی اسراییل توسط حزب الله لبنان جنایت رژیم صهیونیستی علیه خبرنگاران/ قوانین بینالمللی چه میگویند؟ عفو بینالملل خواستار لغو محاصره غزه شد/وضعیت بحرانی بیمارستانها برچسبها رژیم صهیونیستی ارتش رژیم صهیونیستی بمباران هوایی غزه جنگ غزه جنگنده
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