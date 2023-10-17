آغاز حرکت کاروان مردمی «از خراسان تا فلسطین»

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علیرضا جهانشاهی اظهار کرد: از سال ۱۳۹۳ برنامه حرکت کاروان‌های پیاده از مشهد برای حضور در مراسم اربعین حسینی و با شعار «راه قدس از کربلا می‌گذرد» برنامه ریزی و اجرا شده است.

مسئول هماهنگی کاروان مردمی از خراسان تا فلسطین بیان کرد: پس از آغاز عملیات طوفان الاقصی که موجب فروپاشی هیمنه دروغین رژیم اشغالگر قدس شد، حرکت‌هایی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و نوار غزه شکل گرفت.

وی اظهار کرد: برنامه این کاروان مردمی بدین صورت است که در داخل شهرها و در طول مسیر به صورت پیاده‌روی و بین شهرها نیز حرکت خودرویی خواهند داشت تا به این روش مردم دعوت به همراهی شوند.

جهانشاهی بیان کرد: حرکت این کاروان امروز از میدان شهدای شهر مشهد پیاده به سمت بارگاه منور رضوی آغاز شد و در ادامه به سمت میدان ۱۵ خرداد ادامه پیدا کرده و سپس افراد با خودروهای شخصی حرکت خود را ادامه می‌دهند.

مسئول هماهنگی کاروان مردمی از خراسان تا فلسطین گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته این کاروان مردمی امشب در شاهرود خواهد ماند و صبح روز پنجشنبه با رسیدن این کاروان به تهران حرکت پیاده خود را از میدان خراسان به سمت میدان فلسطین آغاز می‌کنند.

وی افزود: اولویت اول ما حرکت زمینی به سوی مرز عراق و از آنجا تا سوریه و از سوریه تا فلسطین است، زیرا هدف ایجاد موجی از حرکت‌های مردم کشورهای مختلف به سوی مرز سوریه و فلسطین اشغالی است تا دریایی از انسان‌های غیور با حضورشان، عالم را از ننگ رژیم صهیونیستی پاک نموده و اسرائیل را از صفحه روزگار محو کنند.