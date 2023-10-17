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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۰۷

یک مسئول اعلام کرد؛

آغاز حرکت کاروان مردمی «از خراسان تا فلسطین»

آغاز حرکت کاروان مردمی «از خراسان تا فلسطین»

مشهد- مسئول هماهنگی کاروان مردمی از خراسان تا فلسطین گفت: کاروان مردمی «از خراسان تا فلسطین» حرکت خود را از میدان شهدای مشهد آغاز تا مردم شهرهای مختلف کشور را در طول مسیر دعوت به همراهی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علیرضا جهانشاهی اظهار کرد: از سال ۱۳۹۳ برنامه حرکت کاروان‌های پیاده از مشهد برای حضور در مراسم اربعین حسینی و با شعار «راه قدس از کربلا می‌گذرد» برنامه ریزی و اجرا شده است.

مسئول هماهنگی کاروان مردمی از خراسان تا فلسطین بیان کرد: پس از آغاز عملیات طوفان الاقصی که موجب فروپاشی هیمنه دروغین رژیم اشغالگر قدس شد، حرکت‌هایی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و نوار غزه شکل گرفت.

وی اظهار کرد: برنامه این کاروان مردمی بدین صورت است که در داخل شهرها و در طول مسیر به صورت پیاده‌روی و بین شهرها نیز حرکت خودرویی خواهند داشت تا به این روش مردم دعوت به همراهی شوند.

جهانشاهی بیان کرد: حرکت این کاروان امروز از میدان شهدای شهر مشهد پیاده به سمت بارگاه منور رضوی آغاز شد و در ادامه به سمت میدان ۱۵ خرداد ادامه پیدا کرده و سپس افراد با خودروهای شخصی حرکت خود را ادامه می‌دهند.

مسئول هماهنگی کاروان مردمی از خراسان تا فلسطین گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته این کاروان مردمی امشب در شاهرود خواهد ماند و صبح روز پنجشنبه با رسیدن این کاروان به تهران حرکت پیاده خود را از میدان خراسان به سمت میدان فلسطین آغاز می‌کنند.

وی افزود: اولویت اول ما حرکت زمینی به سوی مرز عراق و از آنجا تا سوریه و از سوریه تا فلسطین است، زیرا هدف ایجاد موجی از حرکت‌های مردم کشورهای مختلف به سوی مرز سوریه و فلسطین اشغالی است تا دریایی از انسان‌های غیور با حضورشان، عالم را از ننگ رژیم صهیونیستی پاک نموده و اسرائیل را از صفحه روزگار محو کنند.

کد مطلب 5914203

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    نظرات

    • IR ۰۸:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      20 29
      پاسخ
      اگر هر مسلمان سطل آبی بر سر رژیم اشغالگر بریزد اسرائیل را آب خواهد برد...امام *ره*
    • IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      25 21
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      مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا

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