کشورهای اسلامی، رژیم صهیونیستی را تحریم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری در آغاز جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی از ساعتی قبل نشستی با وزیر خارجه جهت بررسی وضعیت مسلمانان بی‌پناه غزه داشت. این جلسه در قالب جلسه فراکسیون انقلاب اسلامی بود و از وزیر خارجه برای ارائه گزارش و از نمایندگان برای ارائه نظراتشان تشکر می‌کنم.

وی بیان کرد: شاهد نسل‌کشی مردم مسلمان غزه هستیم. برای نظام سلطه و برخی کشورهای پیروی آن متاسفیم که شاهد نسل‌کشی مردم مسلمان غزه هستند اما به جای دفاع از مردم مظلوم، میدان را برای خون‌خواری، خون آشامی و خون‌ریزی صهیونیست‌ها فراهم می‌کنند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هر حکومتی بر سه پایه سرزمین، ملت و دولت استوار است، ادامه داد: انعقاد و نطفه رژیم صهیونیستی از ابتدا وارونه بوده است. ابتدا با اعلام بالفور انگلیسی با کمک آمریکا دولت مجعول را در منطقه خلق کرده‌اند، بدون آنکه ملت و سرزمینی باشد. در ادامه یهودیان صهیونیست را در سراسر دنیا به سمت فلسطین کوچ دادند و با وعده‌ها و مشوق‌هایی عرصه را بر مردم فلسطین تنگ کردند و در مرحله بعدی سرزمین‌های مردم عرب فلسطینی را غصب کردند و خانه‌های شهرک‌های صهیونیستی را بر ویرانه‌های خانه فلسطینی‌ها برپا کردند.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز نگرانی جدی صهیونیست‌ها و اربابانشان این است که با حرکت جهادی رخ داده، فرار مهاجران، مهاجمان و غاصبان از غزه آغاز شود و دولت جعلی رژیم صهیونیستی بی‌ملت بماند.

ذوالنوری تصریح کرد: اولین اقدام عملی کشورهای اسلامی آن است که آن کشورهایی که در گرداب معامله قرن افتادند، معامله پرخسران و پرضرر را کنار بگذارند. همچنین کسانی که حرکت منحوس عادی سازی روابط را با رژیم صهیونیستی آغاز کرده و استمرار دادند، باید از این مسیر جهنمی برگردند و مسیر خودشان را ادامه دهند.

وی ادامه داد: کشورهای اسلامی و مدعیان حمایت از حقوق بشر هم باید حداقل کارشان تحریم رفت و آمد و معاملات اقتصادی با رژیم صهیونیستی و دولت‌های حامی آن باشد که باید به فوریت اجرایی شود. همچنین باید پشتیبانی‌های خود را گسیل داده و کشورهای همسایه فلسطین باید مسیر را برای یاری رساندن به مردم مظلوم بی‌پناه فلسطینی فراهم کنند.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید فشار سنگین و همه‌جانبه به مجامع بین‌المللی وارد شود تا جلوی نسل کشی و کوچ اجباری مردم غزه را بگیرند. اگر کشورهای منطقه در جلوگیری از کشتار مردم مسلمان فلسطین و غزه اهتمام نداشته باشند و حیوان درنده خوی رژیم صهیونیستی بتواند از خاکریزها عبور کند، کشوری که کوتاهی کرده، در منطقه دیگر امنیت ندارد.

گفتنی است، با پایان جلسه فراکسیون انقلاب اسلامی و آغاز جلسه علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی، اغلب نمایندگان چفیه‌هایی در حمایت از فلسطین بر گردن خود داشتند و شعار «مرگ بر اسراییل»، «فلسطین پیروز است، اسراییل نابود است» و «مرگ بر آمریکا» سر دادند.