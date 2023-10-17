به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که رژیم صهیونیستی باید به محاصره غزه پایان داده و برق‌رسانی و آبرسانی به این باریکه را ازسرگرفته و اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه به آن را بدهد.

این سازمان تاکید کرد که رژیم صهیونیستی باید به قوانین انسانی بین‌المللی پایبند بوده و تدابیر لازم را برای حمایت از غیرنظامیان اتخاذ کنند.

از سوی دیگر، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه هشدار داد که بیمارستان‌های غزه به سبب قطعی برق و اتمام سوخت عملاً در آستانه تعطیلی و فروپاشی قرار دارند.

در تحولی دیگر، رئیس شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی خواستار تخلیه فوری مناطق شمالی نوار غزه جهت آماده سازی دور جدید بمباران‌ها شد.