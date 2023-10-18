رفع محرومیت مهمترین هدف بنیاد علوی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین محبیان صبح چهارشنبه در جلسه‌ای که با موضوعیت محرومیت‌زدایی روستاهای شهرستان بیجار در فرمانداری بیجار برگزار شد، اظهار کرد: شهرستان بیجار در بسیاری از شاخص‌ها جزو مناطق کم‌برخوردار استان محسوب می‌شود.

وی افزود: باید تلاش کنیم با اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی در این منطقه بخشی از این محرومیت و کاستی را جبران کنیم.

محبیان با تاکید بر محرومیت‌زدایی شهرستان بیجار عنوان کرد: به همت بنیاد علوی تلاش می‌شود که محرومیت از شهرستان و بالاخص روستاها برداشته شود.

نماینده بنیاد علوی در منطقه غرب نیز در این جلسه اظهار داشت: بنیاد علوی با محوریت محرومیت‌زدایی و با هدف پیشرفت و آبادانی در این شهرستان استقرار یافته است.

وی تاکید کرد: تلاش می‌شود با همکاری دستگاه‌های اجرایی بیجار و اجرای برنامه‌های پیشران به اهداف اصلی خود برای ارتقای زیرساخت‌ها منطقه دست یابیم.

گفتنی است؛ در ادامه این نشست مدیران دستگاه‌هایی اجرایی نظرات و پیشنهادات خود را بیان کردند.