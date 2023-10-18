دریافت 6 MB کد مطلب 5915140 https://mehrnews.com/x33hD9 ۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۱۰ کد مطلب 5915140 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۱۰ تظاهرات در تگزاس علیه جنایت رژیم صهیونیستی تصاویری از تظاهرات در شهر دالاس ایالت تگزاس علیه جنایت رژیم صهیونیستی را مشاهده میکنید کپی شد مطالب مرتبط واکنش اقلیم کردستان عراق بە جنایت هولناک صهیونیستها در غزه سطح قدرت دفاعی در دریا و آسمان را باید افزایش دهیم ثبتنام امدادگران هلال احمر برای اعزام به غزه دانش آموزان بهاباد جنایات کودککشان صهیونیست را محکوم کردند ایران قوی نیازمند روایتگرانی چون شهید آوینی ها است فریاد خشم مردم کرمان از مجاور مرقد شهید قاسم سلیمانی برچسبها ایالت تگزاس آمریکا فلسطین رژیم صهیونیستی مقاومت فلسطین طوفان الاقصی
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