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کد مطلب 5915140
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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۱۰

تظاهرات در تگزاس علیه جنایت رژیم صهیونیستی

تظاهرات در تگزاس علیه جنایت رژیم صهیونیستی

تصاویری از تظاهرات در شهر دالاس ایالت تگزاس علیه جنایت رژیم صهیونیستی را مشاهده می‌کنید

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