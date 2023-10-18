به گزارش خبرنگار مهر، بدنبال جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی و بمباران بیمارستانی در نوار غزه، دانش آموزان مدارس بهاباد یزد جنایات صهیونیست‌ها را محکوم کردند.

دانش آموزان با سر دادن شعارهایی همچون مرگ بر اسراییل و مرگ بر آمریکا، حمایت قاطع خود از ملت مظلوم فلسطین و نوار غزه، انزجار شدید خود را از به خاک و خون کشیدن غیر نظامیان بی‌گناه فلسطین اعلام کردند.

دانش آموزان بهابادی در پایان از امت های مسلمان در سراسر جهان خواستند ضمن ابراز همدلی و همبستگی با مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین و اعلام حمایت همه‌جانبه از گروه‌های مقاومت فلسطین، خشم و انزجار خویش را از جنایات ددمنشانه رژیم نامشروع و اشغالگر صهیونیستی به نمایش بگذارند.