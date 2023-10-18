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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۲۰

واکنش اقلیم کردستان عراق بە جنایت هولناک صهیونیست‌ها در غزه

واکنش اقلیم کردستان عراق بە جنایت هولناک صهیونیست‌ها در غزه

اقلیم کردستان عراق جنایت هولناک رژیم صهیونیستی در بمباران بیمارستان المعمدانی غزه و به شهادت رساندن غیرنظامیان فلسطینی را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهر، «پیشوا هورامانی» سخنگوی اقلیم کردستان در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: اقلیم کردستان به شدت بمباران بیمارستان المعمدانی غزه را که بیشتر قربانیان آن زنان و کودکان هستند، محکوم می‌کند.

همچنین در بیانیه حکومت اقلیم کردستان تاکید شده است که جنگ و حمله نظامی راه حل مشکلات نیست. جامعه جهانی برای محافظت از غیرنظامیان و مردم بی‌گناه فلسطین تلاش کند. پیشتر اشرف القدره، سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که در نتیجه بمباران بیمارستان المعمدانی بیش از ۸۰۰ فلسطینی به شهادت رسیدند. منابع رسانه‌ای غیر رسمی اما آمار شهدا را بالای ۱۰۰۰ نفر اعلام کرده‌اند. اما تاکنون آمار دقیق شهدا و زخمی‌ها اعلام نشده است.

براساس تأیید وزارت بهداشت فلسطین، تمام قربانیان حمله وحشیانه صهیونیست‌ها به بیمارستان «المعمدانی» در نوار غزه، «غیرنظامی» بودند.

سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در گفت‌وگو با الجزیره گفت: همه کسانی که در حمله به بیمارستان غزه شهید شدند، غیرنظامی بودند. همچنین تمام زخمی‌ها نیز غیرنظامی هستند.

وی تاکید کرد: در هیچکدام از جنگ‌های قبلی بین فلسطینیان و اسراییلی ها ، هرگز این بیمارستان هدف حمله قرار نگرفت. اما حالا نگران سایر بیمارستان‌ها در غزه هستیم.

کد مطلب 5915009

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