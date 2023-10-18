به گزارش خبرگزاری مهر، مهر، «پیشوا هورامانی» سخنگوی اقلیم کردستان در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: اقلیم کردستان به شدت بمباران بیمارستان المعمدانی غزه را که بیشتر قربانیان آن زنان و کودکان هستند، محکوم می‌کند.

همچنین در بیانیه حکومت اقلیم کردستان تاکید شده است که جنگ و حمله نظامی راه حل مشکلات نیست. جامعه جهانی برای محافظت از غیرنظامیان و مردم بی‌گناه فلسطین تلاش کند. پیشتر اشرف القدره، سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که در نتیجه بمباران بیمارستان المعمدانی بیش از ۸۰۰ فلسطینی به شهادت رسیدند. منابع رسانه‌ای غیر رسمی اما آمار شهدا را بالای ۱۰۰۰ نفر اعلام کرده‌اند. اما تاکنون آمار دقیق شهدا و زخمی‌ها اعلام نشده است.

براساس تأیید وزارت بهداشت فلسطین، تمام قربانیان حمله وحشیانه صهیونیست‌ها به بیمارستان «المعمدانی» در نوار غزه، «غیرنظامی» بودند.