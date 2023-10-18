به گزارش خبرگزاری مهر، مهر، «پیشوا هورامانی» سخنگوی اقلیم کردستان در بیانیهای رسمی اعلام کرد: اقلیم کردستان به شدت بمباران بیمارستان المعمدانی غزه را که بیشتر قربانیان آن زنان و کودکان هستند، محکوم میکند.
براساس تأیید وزارت بهداشت فلسطین، تمام قربانیان حمله وحشیانه صهیونیستها به بیمارستان «المعمدانی» در نوار غزه، «غیرنظامی» بودند.
سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در گفتوگو با الجزیره گفت: همه کسانی که در حمله به بیمارستان غزه شهید شدند، غیرنظامی بودند. همچنین تمام زخمیها نیز غیرنظامی هستند.
وی تاکید کرد: در هیچکدام از جنگهای قبلی بین فلسطینیان و اسراییلی ها ، هرگز این بیمارستان هدف حمله قرار نگرفت. اما حالا نگران سایر بیمارستانها در غزه هستیم.
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