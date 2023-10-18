ایران قوی نیازمند روایتگرانی چون شهید آوینی ها است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید مهدوی صبح چهارشنبه در کارگاه توانمندسازی رسانه‌ای نوآوین در تبلیغات اسلامی گیلان اظهار کرد: رسانه و فعالیت‌های رسانه از ضرورت‌ها و نیازهای اصلی جامعه امروز است.

وی با اشاره به اهمیت و اثرگذاری کار رسانه‌ای افزود: گاهی خلق یک اثر هنری و رسانه‌ای منجر به تحول در نگرش افراد جامعه می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه روایتگری محور کار فعالین رسانه‌ای قرار گیرد، گفت: فعالین رسانه و هنری باید در راستای جهاد تبیین و عرصه روایتگری توانمند شوند.

حجت الاسلام مهدوی با تاکید بر لزوم وجود جهاد رسانه‌ای در عصر روایتگری‌ها بیان کرد: فعالین رسانه‌ای و هنری در راستای جهاد تبیین و در مقابل با جنگ نرم دشمن، تلاش و مجاهدت رسانه‌ای کنند.

وی با اشاره به رویکرد روایتگری جشنواره رسانه‌ای حبیب افزود: جشنواره رسانه‌ای حبیب نمونه‌ای از روایتگری و جهاد تبیین است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به سکوت مرگبار ابر رسانه‌های شیطان صفت دشمن بیان کرد: رسانه‌های دشمن برای یک اتفاق ساده در ایران جوسازی رسانه‌ای عظیم راه اندازی می‌کنند اما در خصوص اتفاقات مرگبار غزه و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین سکوت کردند.

حجت الاسلام مهدوی با بیان اینکه ایرانِ قوی نیازمند روایتگرانی چون شهید آوینی ها است، گفت: اگر افسار روایتگری را به دست نگیریم دشمن آنطور که خودش می‌خواهد روایت می‌کند و لذا باید تلاش کنیم راوی اول باشیم.

وی با بیان اینکه گیلان دارای هویت دینی و ملی است، افزود: هویت گیلان به مردان بردگی چون روحانی مبارز شهید میرزا کوچک خان جنگلی گره خورده است.