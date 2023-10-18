فریاد خشم مردم کرمان از مجاور مرقد شهید قاسم سلیمانی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه مردم کرمان با حضور گسترده در گلزار شهدای این شهر فریاد مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر دادند.

مردم در کنار مرقد شهید سلیمانی بر حمایت از مردم فلسطین و مبارزه با صهیونیسم تاکید کردند.