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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۱۵

پنجره مهر؛

فریاد خشم مردم کرمان از مجاور مرقد شهید قاسم سلیمانی

فریاد خشم مردم کرمان از مجاور مرقد شهید قاسم سلیمانی

کرمان - مردم کرمان با حضور گسترده در گلزار شهدای این شهر فریاد مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سردادند.

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به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه مردم کرمان با حضور گسترده در گلزار شهدای این شهر فریاد مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر دادند.

مردم در کنار مرقد شهید سلیمانی بر حمایت از مردم فلسطین و مبارزه با صهیونیسم تاکید کردند.

کد مطلب 5915102

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