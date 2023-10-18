سطح قدرت دفاعی در دریا و آسمان را باید افزایش دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر یحیی صفوی در «همایش فرصت‌ها و تهدیدهای فناوری‌های نوپدید دریایی» که در دانشگاه امام حسین (ع) برگزار شد با اشاره به آخرین تحولات جنگ غزه، اظهار کرد: چند روز گذشته در غزه با جنایات رژیم صهیونیستی تقریباً روزانه ۱۰۰ نفر به شهادت رسیدند و عده‌ای هم هنوز زیر آوارها هستند بدون اینکه شناسایی شوند؛ این نشان‌دهنده پایان عمر این رژیم منحوس ضدبشری در آینده نزدیک است.

وی افزود: شاید رمز این کشتارها آزادی قدس شریف و فلسطین عزیز و وحدت مسلمین باشد؛ در واقع جنایاتی که صهیونیست‌ها در روزهای اخیر انجام دادند تایید کننده این موضوع است که آنان به هیچ عنوان بویی از انسانیت نبرده‌اند.

صفوی همچنین با اشاره به موضوع همایش، گفت: ایرانی‌ها از گذشته شناخت کمی از دریا داشتند به همین دلیل استراتژی ما بر پایه شناخت زمین است. غربی‌ها در ۵۰۰ سال گذشته قدرت خود را بر پایه دریا قرار دادند. امروز هم آمریکا و کشورهای عضو ناتو که ۳۰ کشور هستند، قدرت خود را بر پایه دریا قرار داده و عمده قدرت‌شان دریایی است.

مشاور فرمانده کل قوا ادامه داد: اگر می‌خواهیم قدرت اول اقتصاد غرب آسیا بشویم باید اقتصاد را دریا محور کنیم؛ در حال حاضر امنیت مشترک و صلح پایدار در غرب آسیا و حتی صلح جهانی از طریق همکاری کشورهای ساحلی امکان‌پذیر است.

وی با بیان اینکه هیچ منطقه جغرافیایی به اندازه ایران اهمیت و ارزش ندارد، تأکید کرد: اگر برنامه‌ریزی درستی برای کریدورهای حمل و نقل شمال - جنوب، شرق - غرب که از مسیر ایران می‌گذرد داشته باشیم، حداقل سالی ۶ میلیارد دلار برای کشورمان درآمد خواهد داشت.

صفوی اظهار کرد: بی‌شک صحنه‌های نبرد کنونی و آینده صحنه نبردهای دریا پایه و هوا پایه خواهد بود؛ هرکس سریع‌تر بتواند به اطلاعات دریایی و فضایی دسترسی پیدا کند به قدرت تصمیم‌گیری می‌رسد در واقع هرکس اطلاعات به‌روز داشته باشد، برنده است.

مشاور فرمانده کل قوا با بیان اینکه دشمنان ما شناورهایی مثل شکارچی دریا دارند که اکنون در خلیج فارس مستقر است، اظهار کرد: این شناورها بدون سرنشین هستند. البته جمهوری اسلامی ایران هم چنین شناورهایی ساخته ولی باید اذعان کرد که فناوری‌های ما در مقایسه با آن پایین‌تر است چراکه آنان پول و تکنولوژی بیشتری دارند.

وی با بیان اینکه باید آمادگی‌های دفاعی در دریا و هوا را افزایش دهیم، ادامه داد: نیروهای مسلح ما در زمین قدرتمند هستند. در صورتی که اکنون باید سطح قدرت دفاعی را در دریا و در هوا هم افزایش دهیم تا بتوانیم علاوه بر حفظ امنیت مرزهای کشورمان، برای صلح و امنیت پایدار در منطقه نیز بکوشیم. هزینه آماده شدن برای دفاع نسبت به زمان جنگ بسیار کمتر است. بنابراین هرچه نیروهای مسلح برای بازدارندگی دفاعی هزینه کنند تا جنگی به سراغ ما نیاید از هزینه‌کردن در زمان جنگ راحت‌تر است. البته این قدرت فقط نظامی نیست بلکه اقتصادی و اجتماعی هم هست.

صفوی با اشاره به کیفیت عملیات طوفان الأقصی، یادآور شد: نیروهای مقاومت فلسطینی دو سال برای انجام چنین عملیاتی برنامه‌ریزی کرده بودند. به نحوی که وقتی وارد شهرک‌های صهیونیستی شدند به راحتی به منزل یکی از فرماندهان ارشد ارتش صهیونیستی رفتند و او را با لباس خواب دستگیر کردند. این یعنی از قبل شناسایی‌های لازم را انجام و عملیات غافلگیرانه خود را اجرا کردند. بنابراین باید همواره دارای اطلاعات استراتژیک باشیم.