به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سخنانی تاکید کرد که ایالات متحده به رژیم صهیونیستی اعلام نکرده که در صورت ورود حزب‌الله به درگیری‌ها، آمریکا نیز به این نبرد ورود خواهد کرد.

بایدن اعلام کرد: خیلی صریح و شفاف نیاز به رسیدنِ سریعِ کمک‌های بشردوستانه به غزه را بیان کردم. اقدامات لازم درباره ورود کمک‌ها به غزه ممکن است به کمی زمان نیاز داشته باشد.

رئیس جمهور آمریکا با تکرار ادعاهای دروغین رژیم صهیونیستی درباره عدم مسئولیت این رژیم در قبال بمباران بیمارستان المعدانی گفت: اگر به وزارت دفاع آمریکا اطمینان نداشتم نمی‌توانستم بگویم که اسراییل مسئول انفجار این بیمارستان نیست.

بایدن در ادامه افزود: نمی‌گویم که حماس مسئول بمباران عمدی بیمارستان المعمدانی است.

وی در ادامه بدون اشاره به جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در غزه گفت: اسراییل قربانی بوده و اگر فرصتی برای کاهش درد و رنج‌ها دست بدهد باید این موضوع اتفاق بیافتد.

این در حالی است که جنبش حماس نیز در واکنش به ادعاهای دروغ رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که مقاومت فلسطین قبل و هنگام بمباران بیمارستان المعدانی موشکی پرتاب نکرده و سامانه پدافندی گنبد آهنین رژیم صهیونیستی نیز در این مدت فعال نشده است.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در این بیانیه تاکید کرد که موشک‌های مقاومت ساخت داخل هستند و توان تخریب آن‌ها به کشتار صدها نفر در هر اصابت نمی‌رسد.

در ادامه این بیانیه آمده است: از دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی می‌خواهیم که پرونده‌ای را در چارچوب نسل‌کشی جمعی برای تحقیق در جنایت هدف‌قراردادن بیمارستان المعمدانی باز کند.

گفتنی است بیمارستان المعدانی غزه در جنایتی وحشتناک سه‌شنبه شب از سوی ارتش رژیم غاصب صهیونیستی بمباران شد که در نتیجه آن صدها فلسطینی به شهادت رسیدند.