تا فرصت هست از لبنان خارج شوید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سفارت انگلیس با صدور بیانیهای توصیهای را در مورد حضور اتباع انگلیسی در لبنان بیان کرد.
بر این اساس سفارت انگلیس در بیروت شهروندان انگلیسی را ترغیب کرد که تا فرصت وجود دارد لبنان را ترک کنند.
این بیانیه در حالی صادر میشود که نخست وزیر انگلیس برای دیدار با مقامات رژیم صهیونیستی و اعلام حمایت از جنایات آنها وارد اراضی اشغالی شده است.
در جریان نبرد طوفان الاقصی که سیزدهمین روز خود را سپری میکند مرزهای لبنان و اراضی اشغالی با تنش روزافزون روبرو بوده و حزبالله لبنان و ارتش رژیم غاصب صهیونیستی طی این روزها در این مناطق در حال تبادل آتش بودهاند.
منابع خبری بامداد پنجشنبه گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزهای آشکار به خاک سوریه و لبنان، بار دیگر به مواضعی در مناطق مرزی دو کشور حمله کرد.
خبرنگار «اسکاینیوز» گزارش داد که صهیونیستها شهرک «کفرشوبا» در بخش شرقی منطقه مرزی در جنوب لبنان را گلولهباران کردهاند.
خبرنگار «المیادین» نیز از جنوب لبنان گفت که ارتش صهیونیستی دو مرتبه به «تلة العویضة» در نزدیکی شهرک «العدیسة» حمله کرده است.
حزبالله لبنان نیز روز گذشته در بیانیهای اعلام کرد: در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی به غیرنظامیان در لبنان، یگانهای شهید محمود بیز و شهید مهدی عطوی مقاومت اسلامی، موضع صهیونیستی المالکیه را مورد هجوم قرار دادند.
همچنین حزبالله لبنان شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که ۲ رزمنده مقاومت اسلامی لبنان هنگام انجام وظیفه جهادی به شهادت رسیدهاند.
