به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که دقایقی قبل «ریشی سوناک» نخست وزیر انگلیس وارد فلسطین اشغالی شد.

بر اساس این گزارش، سفر سوناک به اراضی اشغالی با هدف اعلام حمایت از رژیم خون‌ریز صهیونیستی صورت می‌گیرد.

ساعاتی قبل رسانه‌های انگلیسی گزارش داده بودند که «ریشی سوناک» نخست‌وزیر این کشور روز پنجشنبه برای اعلام حمایت لندن از رژیم موقت صهیونیستی راهی فلسطین اشغالی می‌شود.

در خبری مرتبط، همزمان وزارت خارجه انگلیس نیز اعلام کرد که «جیمز کلورلی» وزیر خارجه این کشور به مصر، ترکیه و قطر می‌رود تا درباره جلوگیری از گسترش جنگ غزه به منطقه غرب آسیا گفت‌وگو کند.

علاوه بر نخست وزیر انگلیس، مقامات آمریکا از جمله جو بایدن رئیس جمهور این کشور چندین نوبت به اراضی اشغالی رفته و حمایت تمام قد خود را از جنایات تل آویو علیه فلسطینی‌ها اعلام کرده‌اند.

روز گذشته پایگاه آمریکایی «آکسیوس» در گزارشی با اشاره به چکیده پیام نشست محرمانه یک ساعته جو بایدن، با بنیامین نتانیاهو پیش از ترک اراضی اشغالی فاش ساخت: بایدن از تل آیو دو حرف شنید؛ جنگ غزه زمان‌بر است و نگران کاهش حمایت متحدان خود در برابر نیروهای مقاومت هستیم.

به گواه آکسیوس، مهم‌ترین نگرانی اسرائیل، کاهش حمایت آمریکا از تل آویو در برابر نیروهای مقاومت بود.

آکسیوس فاش ساخت که یکی از محورهای مذاکراتی نتانیاهو با بایدن مساله درخواست کمک نظامی بی‌سابقه ۱۰ میلیارد دلاری از واشنگتن به تل آویو بود که بایستی کنگره تأیید کند.

گفتنی است بایدن پس از عزیمت به واشنگتن، شامگاه پنجشنبه درباره جنگ غزه و اوکراین و بسته‌های کمک مالی به آنها صحبت خواهد کرد.