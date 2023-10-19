به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «ایاد الجبری» مدیر بیمارستان شهداالاقصی در غزه تاکید کرد: اوضاع بهداشتی و پزشکی در این منطقه بسیار وخیم بوده و ما از کمبود کادر درمان و تجهیزات پزشکی رنج می بریم.

وی در ادامه افزود: ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی ما به اتمام رسیده است.

از سوی دیگر گزارش های رسانه ای از شهادت دست کم ۱۰ فلسطینی و زخمی شدن تعدادی دیگر در بمباران یک خانه نزدیک میدان خربه العدس در رفح حکایت دارد.

همچنین در پی بمباران یک منزل مسکونی در محله المجایده واقع در خانیونس تعدادی از فلسطینی های بی گناه به شهادت رسیدند.

خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد: اشغالگران صهیونیست به نسل کشی و بمباران مناطق مسکونی در خانیونس، جبالیا، رفح و الزهرا ادامه می دهند.

وی در ادامه افزود: شاهد انتقال تعداد زیادی از پیکرهای شهدا به بیمارستان شهداالاقصی هستیم که اکثر آنها را کودکان تشکیل می دهند.

شهروندان ساکن غزه نیز در گفتگو با این شبکه تاکید کردند: ما با یک نسل کشی گسترده رو به رو هستیم و بمباران بیمارستان المعمدانی یک جنایت بی سابقه در تاریخ به شمار می رود. اشغالگران نه با نیروهای مقاومت فلسطین بلکه با کودکان می جنگند.

یک منبع پزشکی در گفتگو با الجزیره نیز اعلام کرد: از عصر روز گذشته تاکنون ۱۲۱ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵۴۰ تن دیگر زخمی شده اند.