تعطیلی ۳ بیمارستان در غزه و وارد آمدن خسارت به ۲۵ بیمارستان دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره به نقل از وزارت بهداشت فلسطین گزارش داد: ۳ بیمارستان در نوار غزه کاملاً تعطیل شده و دیگر قادر به ارائه خدمات پزشکی نیستند.

این وزارتخانه تاکید کرد: ۲۵ بیمارستان دیگر نیز در جریان حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه خسارت دیده‌اند.

ساعتی قبل نیز «ایاد الجبری» مدیر بیمارستان شهداالاقصی در غزه اعلام کرده بود: اوضاع بهداشتی و پزشکی در این منطقه بسیار وخیم بوده و ما از کمبود کادر درمان و تجهیزات پزشکی رنج می بریم.

وی اضافه کرد: ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی ما به اتمام رسیده است.

بیمارستان المعمدانی در نوار غزه که به تازگی توسط ارتش رژیم صهیونیستی بمباران شده و صدها شهید و زخمی در میان فلسطینی‌های مستقر در این بیمارستان به ویژه کودکان برجای گذاشته، تنها یک نمونه از حملات این رژیم علیه مراکز غیرنظامی مخصوصاً مراکز درمانی و بیمارستان‌ها به شمار می‌رود.

تنها طی ۲۴ ساعت گذشته حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه بیش از ۶۵۰ شهید و زخمی برجای گذاشته است.