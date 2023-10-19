گندمان به شهر تالاب معروف است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی ذوالجودی در سفر به استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: پیرو سفر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست کشور به این استان مصوباتی را برای تالابهای این استان تصویب کردند که پیگیر اجرای این مصوبات هستیم.
وی افزود: شهر گندمان و تالاب این شهر به لحاظ اهمیت بسیار بالا و شرایط خوبی که برای کشور و استان دارد به عنوان شهر تالابی معرفی و با رایزنیهایی که با وزارت خارجه داریم به لیست تالابهای بینالمللی در رامسرسایت قرار خواهد گرفت.
ذوالجودی عنوان داشت: برای تخصیص حقآبه این تالاب به صورت کامل با وزارت نیرو هماهنگیهای لازم صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه ۲۲۶ تالاب مهم در کشور وجود دارد گفت: در جهت حل مسائل و مشکلات تالابها در سطح استان از سوی استاندار و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان پیگیریها انجام میشود و اگر نیاز بود در سطح ملی و در ستاد ملی حفظ تالابهای کشور این موضوعات پیگیری خواهد شد.
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