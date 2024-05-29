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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۱۷

اعلام وضعیت فوق‌العاده در هند+ تصاویر

اعلام وضعیت فوق‌العاده در هند+ تصاویر

در پی افزایش شدید دمای هوا، مقامات هندی در برخی ایالت های این کشور وضعیت فوق العاده برقرار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل وبگاه روسیا الیوم، شمال هند در روزهای اخیر شاهد افزایش شدید دمای هوا و موج گرمای بی‌سابقه پیش از فرا رسیدن فصل تابستان بوده است.

اعلام وضعیت فوق‌العاده در هند+ تصاویر

سازمان هواشناسی هند نیز پیش بینی کرده است که دمای هوا در روزهای آینده روندی افزایشی داشته باشد.

اعلام وضعیت فوق‌العاده در هند+ تصاویر

گرمای هوا در برخی مناطق هند تا حدودی شدید بوده که مدارس مجبور به تعطیلی شده اند تا دانش آموزان در نتیجه این رخداد آب و هوایی دچار مشکل نشوند.

اعلام وضعیت فوق‌العاده در هند+ تصاویر

در مقابل مقامات هندی به کارگرانی که در معرض آفتاب شدید هستند درباره حفظ وضعیت سلامتی شان هشدار داده اند.

اعلام وضعیت فوق‌العاده در هند+ تصاویر

اعلام وضعیت فوق‌العاده در هند+ تصاویر

در همین راستا با توجه به پیش بینی افزایش دمای هوا در روزهای آینده، سازمان های دولتی هند در برخی ایالت ها به ویژه در مناطق شمال این کشور حالت فوق العاده برقرار کرده اند.

اعلام وضعیت فوق‌العاده در هند+ تصاویر

اعلام وضعیت فوق‌العاده در هند+ تصاویر

گفتنی است دمای هوا در برخی مناطق هند نظیر ایالت راجستان در روزهای اخیر به ۵۰ درجه سانتیگراد نیز رسیده است.

اعلام وضعیت فوق‌العاده در هند+ تصاویر

اعلام وضعیت فوق‌العاده در هند+ تصاویر

گرمای هوا به حدی شدید بوده که مسئولان باغ وحش ها در برخی ایالت های هند نیز تدابیر ویژه جهت جلوگیری از آسیب دیدن حیوانات برقرار کرده اند.

کد مطلب 6122246

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